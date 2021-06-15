Застрелили министра внутренних дел

После убийства министра в стране объявили трехдневный траур

15 июня 1934-го в Варшаве член ОУН Григорий Мацейко подстрелил министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Политик скончался в больнице.

Решение об убийстве Перацкого принял Революционный трибунал ОУН в Берлине. Политик был одним из главных организаторов пацификации в Галиции в сентябре - ноябре 1930 года. Тот период характеризовался борьбой с внутренней оппозицией против режима санации Юзефа Пилсудского, а также против украинских националистов. Польская полиция и армия проводили массовые аресты, избиения и убийства украинцев, разрушали украинские учреждения. Это не остановило массовых акций саботажа против польских государственных учреждений, а дало обратный эффект.

Позже Перацкий инициировал карательные меры относительно украинцев Лемковщины, Волыни и Полесья.

План покушения на министра разработал боевой референт краевой экзекутивы ОУН Роман Шухевич. В действие его приводил связной Николай Лебедь - "Марко", а общее руководство осуществлял Степан Бандера - "Лис". Убить министра согласился Григорий Мацейко - "Гонта".

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15 июня, в пятницу, Перацкий, как обычно, приехал на кофе в "Товарищеский клуб" на улице фоксаль, 3 в Варшаве. Националисты знали об этой традиции, изготовили и подложили небольшую бомбу. Но Мацейко не смог ее взорвать. Тогда он достал пистолет, подбежал к министру, выстрелил несколько раз и убежал. Пули попали в шляпу и голову.

Мацейко удалось скрыться от преследователей и вскоре уехать из страны. Он перебрался в Чехословакию, а оттуда в Аргентину. В конце концов поселился в городке Ланус возле Буэнос-Айреса.

После убийства министра началось следствие. Выдвигали версию, что покушение совершили польские националисты, которым в 1922 году, в варшавском дворце общества поощрения искусств, уже удалось убить первого президента Польши Габриэля Нарутовича. Но в итоге следователи и пресса сошлись на том, что это сделали члены ОУН. За информацию об убийце обещали 100 тыс. злотых вознаграждения.

Начался Варшавский судебный процесс на котором многих деятелей ОУН, в частности, Степана Бандеру, приговорили к смертной казни.

Пацификация охватила около 450 сел и городков. Проводили ее глава правительства Польши маршал Юзеф Пилсудский и министр внутренних дел Фелициан Славой-Скадовский. Поводом стали протесты украинцев в Галиции относительно польского господства. Ответственность за это возлагали на ОУН и Украинскую военную организацию. Поляки хотели ослабить украинские политические силы в крае. Задействовали более 1 тыс. полицейских, военную кавалерию и вспомогательные подразделения. Село окружало войско, мужчин собирали и по очереди били - обычно давали по 25 буков. Бывало, чтобы унизить, бросали в ямы с навозной жижей. Якобы ища оружие, разрушали дома, общественные читальни и кооперативы. Рассыпали муку, доливали к ней керосин, вспарывали подушки и перины. Арестовали адвоката Владимира Целевича и священника Ивана Лещинского. Ликвидировали украинские организации: "Січ", "Пласт", "Сокіл", разгромили "Просвіту" и кооперативы.