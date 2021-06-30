Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото

30 июня в 1941 году во Львове провозгласили Акт восстановления Украинского Государства.

Gazeta.ua собрала иллюстрации, касающиеся этого события.

Провозглашение инициировала Организации украинских националистов революционеров под руководством Степана Бандеры.

Акт провозгласил председатель Национального собрания Ярослав Стецько с балкона дома общества "Просвита" на площади Рынок. Львовская радиостанция сообщила об этом населению Украины и передала благословению митрополита Андрея Шептицкого.

29 июня 1941-го советские войска и отряды НКВД оставили Львов. Перед этим убили тысячи заключенных тюрем. На следующий день в город вошли отряды вермахта. Первым вошел батальон "Нахтигаль" с командиром Романом Шухевичем. Позже на грузовике из Перемышля прибыла группа оуновцев. Стецько был уполномочем Украинским национальным комитетом провозгласить независимость Украины.

"На западных землях Украины создается украинская власть, которая подчинится Украинскому национальному правительству, что создастся в столице Украины - Киеве по воле украинского народа", - говорилось в документе.

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Немецкие власти не поддержала восстановление независимости Украины. 15 сентября Ярослава Стецько и Степана Бандеру арестовали. Их посадили в концлагерь Заксенхаузен. ОУН(б) продолжила борьбу за независимость.

30 июня 1941 года в оккупированном немцами Львове провозгласили создание украинского государства и сформировали правительство - Украинское Государственное Правление во главе с Ярославом Стецько. Украинское Государство через два месяца после создания ликвидировали.