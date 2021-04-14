Отцом женщины оказался убийца пятерых людей

Американка 63-летняя Кейт Хилкрист четыре года тому назад начала искать родных родителей. Знала, что ее удочерили.

- Раньше не испытывала потребности найти родственников, - говорит бывшая учительница Кейт. - На пенсии что-то изменилось. Архивы заводили в тупик. Заказала домашний ДНК-тест.

По результатам анализа нашла двоюродную сестру — тоже учительницу Сьюзан Гилмор. Та помогла разыскать родную мать.

- Она рассказала, что вместо отца вписала другое имя. Сьюзан опять прибегла к образцам ДНК.

Выяснили, что биологический отец Кейт - Уильям Брэдфорд Бишоп-младший. Его 45 лет ФБР разыскивает за убийство пятерых человек. 39-летний мужчина забил молотком свою мать, жену и троих сыновей. Самому младшему было 5 лет. Бишоп имел образование, знал пять языков. Работал в Госдепартаменте США. Коллеги говорят, что имел психические расстройства и бессонницу.

- У меня были частичные совпадения с другими родственниками Бишопа. Полный образец ФБР предоставить отказывается. Мать хотела разыскать меня. Но боялась, что отец жив и навредит мне. Ему сейчас 84 года. Я написала книгу о своих поисках. Сначала хотела сказать - должны знать, что в наших генах. Сейчас буду предупреждать, что результаты могут быть неожиданные.

ФБР получало сообщение, что Уильям Бишоп скрывается в Италии. Местная полиция его не нашла. Потом считали, что мог погибнуть в автомобильной аварии в 1981-ом. Однако ДНК погибшего отличается от образцов Бишопа. Его внесли в список самых разыскиваемых преступников.