 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
Просмотров: 2592
Детская опера, балет, 3-D шоу: чем удивят на операфест
Детская опера, балет, 3-D шоу: чем удивят на операфест
Просмотров: 72
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
1 Просмотров: 1044
Гостиный двор вернули государству
Гостиный двор вернули государству
Просмотров: 612
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
3 Просмотров: 783
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2556
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 4203
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 594
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2997
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11385
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
14 людей погибли от взрыва в метро
14 людей погибли от взрыва в метро
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1782
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5328
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
4 Просмотров: 5490
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4392
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 марта 2018
Просмотров: 252
Сусідство
Коли трохи поживеш у близькому сусідстві з різними істотами, не схожими на тебе, починаєш дивитися на світ їхніми очима. Хоч насправді — Бог їх ...
пятница, 02 марта 2018 00:45

"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
2

  Комментировать

Британский телевизионный "Четвертый канал" покажет в марте этого года документальный фильм "Тайное приключение Черчилля". Расскажут о романе британского политика и жены аристократа Дорис Кеслросс.

Джесси Дорис Делевинь родилась в 1900 году в Лондоне в набожной семье продавца товаров для шитья и домохозяйки. Продавала свои старые платья актрисам и певицам театральных хоров. На эти деньги развлекалась в ночных клубах с богачами.

Когда ей исполнилось 28 лет, вышла замуж за Велентайна Брауна, виконта Кеслросса. Был такой полный, что не мог зашнуровать ботинки. Растранжирил семейное имущество и имел большие долги. Его друг Уильям Эткен взял Велентайна на работу журналистом в свои издания. Позже Браун занял должность директора.

В 1933-м Черчилль и Дорис встретились благодаря общему знакомому барону Бивербруку.

59-летний Черчилль был в браке с Клементиной Спенсер, 48 лет. Воспитывали пятерых детей. Говорят, политик не был падок на женщин. Его считали образцом супружеской верности.

Для Уинстона Черчилля это было сложное время. Его политическая партия проиграла на выборах в британский парламент. Наступила Большая депрессия (наибольший мировой кризис ХХ в. Его началом считают падение акций на фондовых биржах США. — ГПУ). Политик часто напивался и увлекался азартными играми. Чтобы развлечься, отправился во Францию. Во время вечеринки на вилле Бивербрука познакомился с Дорис. Провели ночь в гостинице "Ритц" (одна из самых роскошных гостиниц мира. — ГПУ).

Черчилль написал по крайней мере два портрета любовницы.

— Жены не было рядом, и он изменил ей. Не думаю, что за почти 60 лет брака он имел связь на стороне еще с кем-то, — рассказывал секретарь Черчилля Джон Колвил.

"Ты была свидетельством благословления и лучом солнца в бассейне", — писал Черчилль в письме любовнице в 1934 году.

Роман длился четыре года.

В 1942-м Черчилль и Дорис встретились опять во время его визита в США. Женщина рассталась с Велентайном. Жила в Нью-Йорке и не имела денег, чтобы вернуться домой. Обратилась за помощью к Черчиллю, который стал премьер-министром Британии.

Вернувшись домой, Дорис Кеслросс соблазнила сына Уинстона Черчилля, 21-летнего Рендольфа. Их застукал глава мужского клуба.

— Я сначала увидел прекрасные женские ноги. Когда мужчина поднял глаза, я понял, кто это, — рассказывает свидетель.

Вспыхнул скандал. Черчилль-старший не стал наказывать сына. Предостерег не ходить протоптанными тропинками. Рендольф не прислушался к совету отца. Ему нравилось раздражать бывшего мужа Дорис. Однажды позвонил ему и сказал:

— Угадай, где я? Я — в постели с твоей женой.

Как-то Велентайн и Рендольф встретились в лондонском клубе. Виконт Кеслросс пригрозил Черчиллю-младшему, что побьет его.

— Не делай этого. Я не твоя жена, — ответил тот.

Следующая их встреча состоялась в ресторане. Виконт бросил в Рендольфа вазу, а попал в посетительницу. После этого Черчилль-старший настоял, чтобы Дорис и его сын разорвали отношения.

Дорис Кеслросс умерла 9 декабря 1942-го от передозировки снотворного.

Автор: Дмитрий МАЛЫШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

"Без родителей осталось 10 детей" - на шахте "Степная" произошел взрыв и обвал

За девять дней марта в Корюковке немцы убили и сожгли 6700 человек

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 1 Просмотров: 137640
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 102337
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
18
 Просмотров: 51607
Одна из самых красивых австралиек дала фору Меган Фокс в прозрачном белье
Одна из самых красивых австралиек дала фору Меган Фокс в прозрачном белье
56
 Просмотров: 48436
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
20
 Просмотров: 48014
Больше всего комментируют
18
Боевики изнасиловали и убили 14-летнюю девочку
16
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
9
Путин продемонстрировал испытания ракеты, которые закончились неудачей
5
В России испугались участи Хиросимы - Лавров обвинил США в подготовке к ядерному удару
4
Путин дал разрешение на применение вооруженных сил РФ в Крыму
Голосов: 626
Голосование Сколько времени продержится Александр Хацкевич на должности главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) будет уволен после первого матча против "Лацио"
  • 2) будет уволен по окончании cезона
  • 3) Хацкевич всё исправит и будет работать долгое время
Просмотреть