Британский телевизионный "Четвертый канал" покажет в марте этого года документальный фильм "Тайное приключение Черчилля". Расскажут о романе британского политика и жены аристократа Дорис Кеслросс.

Джесси Дорис Делевинь родилась в 1900 году в Лондоне в набожной семье продавца товаров для шитья и домохозяйки. Продавала свои старые платья актрисам и певицам театральных хоров. На эти деньги развлекалась в ночных клубах с богачами.

Когда ей исполнилось 28 лет, вышла замуж за Велентайна Брауна, виконта Кеслросса. Был такой полный, что не мог зашнуровать ботинки. Растранжирил семейное имущество и имел большие долги. Его друг Уильям Эткен взял Велентайна на работу журналистом в свои издания. Позже Браун занял должность директора.

В 1933-м Черчилль и Дорис встретились благодаря общему знакомому барону Бивербруку.

59-летний Черчилль был в браке с Клементиной Спенсер, 48 лет. Воспитывали пятерых детей. Говорят, политик не был падок на женщин. Его считали образцом супружеской верности.

Для Уинстона Черчилля это было сложное время. Его политическая партия проиграла на выборах в британский парламент. Наступила Большая депрессия (наибольший мировой кризис ХХ в. Его началом считают падение акций на фондовых биржах США. — ГПУ). Политик часто напивался и увлекался азартными играми. Чтобы развлечься, отправился во Францию. Во время вечеринки на вилле Бивербрука познакомился с Дорис. Провели ночь в гостинице "Ритц" (одна из самых роскошных гостиниц мира. — ГПУ).

Черчилль написал по крайней мере два портрета любовницы.

— Жены не было рядом, и он изменил ей. Не думаю, что за почти 60 лет брака он имел связь на стороне еще с кем-то, — рассказывал секретарь Черчилля Джон Колвил.

"Ты была свидетельством благословления и лучом солнца в бассейне", — писал Черчилль в письме любовнице в 1934 году.

Роман длился четыре года.

В 1942-м Черчилль и Дорис встретились опять во время его визита в США. Женщина рассталась с Велентайном. Жила в Нью-Йорке и не имела денег, чтобы вернуться домой. Обратилась за помощью к Черчиллю, который стал премьер-министром Британии.

Вернувшись домой, Дорис Кеслросс соблазнила сына Уинстона Черчилля, 21-летнего Рендольфа. Их застукал глава мужского клуба.

— Я сначала увидел прекрасные женские ноги. Когда мужчина поднял глаза, я понял, кто это, — рассказывает свидетель.

Вспыхнул скандал. Черчилль-старший не стал наказывать сына. Предостерег не ходить протоптанными тропинками. Рендольф не прислушался к совету отца. Ему нравилось раздражать бывшего мужа Дорис. Однажды позвонил ему и сказал:

— Угадай, где я? Я — в постели с твоей женой.

Как-то Велентайн и Рендольф встретились в лондонском клубе. Виконт Кеслросс пригрозил Черчиллю-младшему, что побьет его.

— Не делай этого. Я не твоя жена, — ответил тот.

Следующая их встреча состоялась в ресторане. Виконт бросил в Рендольфа вазу, а попал в посетительницу. После этого Черчилль-старший настоял, чтобы Дорис и его сын разорвали отношения.

Дорис Кеслросс умерла 9 декабря 1942-го от передозировки снотворного.