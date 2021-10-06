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четверг, 07 октября 2021 06:10

96-летнюю женщину судят за нацистские преступления

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Попыталась скрыться перед заседанием

96-летнюю Ирмгард Фурчнер из немецкого Гамбурга судят за нацистские преступления. В годы Второй мировой войны была секретаршей в концлагере "Штуттгоф" недалеко от польского Гданьска. Сейчас ее обвиняют в соучастии в убийствах 11 тыс. человек.

Ирмгард живет в доме престарелых. На прошлой неделе должна была явиться в суд в городе Итцего. Вместо этого попыталась убежать. Ее задержали через 3 часа. Пыталась купить билеты и уехать. Объяснила, что ей морально тяжело быть на слушании и с ней не хотят общаться соседки. До следующего суда будет находиться под стражей. Ежедневно ее осматривает врач.

- Из-за почтенного возраста Ирмгард заседание может длиться не дольше 2 часов, - говорит судья Доминик Гросс. - Это усложняет рассмотрение дела.

В годы войны Фурчнер была секретаршей коменданта лагеря Пауля-Вернера Хоппе. На первом заседании заявила, что не знала об убийствах.

- Это одно из последних дел над нацистами, - говорит журналист Ян Фитц. - До сих пор живут единицы. Ирмгард начала работать в лагере в 17 Поэтому назначили судью, который рассматривает дела несовершеннолетних. Родственников погибших взбесило, что она сначала все отрицала. Хотя есть доказательства, что сводила реестры убитых. Приговор вынесут условный. Но он должен быть. Виновные должны знать, что их имена известны.

В "Штуттгофе" было более 100 тыс. заключенных. 65 тыс. убили в газовых камерах или смертельными инъекциями, расстреляли, заморили голодом. В прошлом году охранника и исполнителя казней осудили условно. Еще одного признали невменяемым из-за старческой деменции.

Автор: Оксана СНИГУР
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