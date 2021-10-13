Мужчина 29 лет скрывался после побега из тюрьмы

В Австралии признали виновным в побеге из тюрьмы 64-летнего Дарко Десича. В 1990 году его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за выращивание и продажу марихуаны. Через 13 месяцев в тюрьме Графтон Дарко украл в мастерской нож и резак для металла. Снял решетку с окна и убежал.

29 лет Десич скрывался. Устраивался на тяжелую работу, чтобы иметь деньги на еду и аренду квартиры в пригороде Сиднея. Две недели тому назад сам сдался полиции. Объяснил, что с начала пандемии стало трудно выживать. Денег на жилье больше не было. Попытался жить на пляже, но решил вернуться в тюрьму.

- Мой клиент боялся, что Югославия может потребовать его экстрадиции, - говорит адвокат Пол Макгирр. - Там шла война. Поэтому решил бежать. Его приговор за коноплю давно можно считать недействительным. Дарко не повторял преступления и не попадал в поле зрения полиции. Арендовал небольшую квартиру, работал маляром. Был аккуратным и ответственным мастером. Люди записывались в очередь до пандемии. В 1990-х за побег ему дали бы дополнительно семь лет, но того закона уже нет. Думаю, клиент имеет право жить достойно.

В интернете начали сбор средств для Дарко. Австралийцы пожертвовали более $ 30 тыс. На оплату адвоката и дальнейшую аренду жилья для Десича. Мужчина должен отбыть оставшийся тюремный срок. За то, что добровольно сдался полиции, срок могут уменьшить. На свободу сможет выйти в ноябре 2022-го.