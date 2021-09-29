Женщина купила набор для оплодотворения в интернете

33-летняя Стефани Тейлор заказала набор для оплодотворения в интернете. Хотела родить второго ребенка. Мужа или любовника у нее не было. Услуги донора спермы в частных клиниках позволить себе не могла.

— Хотела родить второй раз, — говорит Стефани. — Но была категорически против новых отношений. Хватит мне отца старшего отпрыска. У нас с ним непросто сложилось. Частные клиники просили 1600 фунтов (57 тыс. грн. – ГПУ). У меня таких денег нет.

Женщина заказала набор на сайте "Ибэй". Через две недели в ее дом пришел мужчина, чтобы оставить сперму.

— Они подбирают людей, которые живут неподалеку. Дальше я все делала по инструкции. Вышло с первой попытки. Родилась здоровая дочь. Мать рада за меня. Отец поначалу не воспринимал такого решения. Но внучку любит.

Стефани хотела, чтобы донор не имел проблем со здоровьем и был похож на нее. Сообщила ему о рождении дочери. Мужчина прислал ей букет и сертификат на покупку подгузников. Сказал, что не против встретиться с ребенком, когда он вырастет.