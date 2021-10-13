"Чтобы вывезти пострадавшую, ждем, пока замерзнет вода"

Российская деревня Уакит в Бурятии отрезана от мира с 10 сентября. Тогда разбился самолет авиакомпании "Сила". Четыре человека погибли. После проверки выяснили, что у части пилотов просрочены допуски к полетам или они вообще не имеют права летать. Рейсы прекратили. В компании говорят, что пилоты проходят обучение и переаттестацию. В село нет дорог. Все необходимое сюда привозили раз в неделю самолетами и вертолетами.

- В магазине нет ни хлеба, ни круп, ни фруктов, - говорит местная жительница Любовь. - У нас взяли мазки на коронавирус, но отправить их куда-то не могут. Заканчиваются лекарства. Соседка сказала, что даст таблетку от головы, но чтобы больше не приходила. Я свою аптечку дома найти не могу. Фельдшерский пункт даже не открывают. 10 сентября сюда привезли полицейского с избирательными бюллетенями. Должны были забрать следующим рейсом. Мужчина тут застрял. Кто его должен кормить? Жалеем, конечно, но самим есть нечего. Предлагают испорченные консервы втридорога. Варю детям каши с маслом. Спасает урожай с грядок и сушеная рыба.

В начале октября на местную женщину напал бык. Подозревают перелом. Попросили забрать ее на рентген вертолетом. Но из Читы ответили, что повреждение ноги не угрожает жизни пациентки. Сказали ждать, пока замерзнет река, и ее можно будет вывезти.

- Она лежала, какие-то обезболивающие пила, - рассказывает местная София Каратаева. - Уже срослось. Скорее всего, неправильно. 18-летней девушке придется снова ногу ломать. В Багдарине застряли люди, которые не могут вернуться в Уакит. Проели все деньги. Роженица с младенцем живет у дальних родственников местного фельдшера. Обещали забрать ее ближайшим рейсом, но дату трижды переносили.

В селе живут 400 человек. Более 200 работают в Чите или Улан-Удэ. В школе 32 ученика, в этом году будет один выпускник. Ежедневно на 8 часов отключают электричество.