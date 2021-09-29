Адвокат заказал собственное убийство ради страховой выплаты

Адвокат из Южной Каролины 53-летний Алекс Мердо заказал собственное убийство ради страховой выплаты. Его сын Бастер должен был получить $10 млн. Три месяца тому назад застрелили жену адвоката и младшего сына.

7 июня Алекс обнаружил тела 52-летней Маргарет и 22-летнего Пола вблизи загородного дома. В обоих стреляли несколько раз. Над парнем продолжался суд. В феврале 2019-го он пьяный управлял лодкой. Судно перевернулось. Погибла Мэллори Бич, 19 лет. Ее семья требует от Мердо компенсации. После смерти Пола не отказываются от этого.

В начале сентября Алекс сообщил, что в него стреляли. Он остановился на дороге сменить колесо. Попали в голову. Через две недели полиция вышла на 61-летнего Кертиса Смита. Восемь лет тому назад мужчину судили за превышение скорости. Его защищал Мердо. Смит признался, что о нападении договорились.

- Мой клиент придумал это, чтобы защитить своего ребенка, - рассказывает Ричард Харпутлиан, адвокат Алекса. — После смерти жены и Пола его зависимость от наркотиков вышла из-под контроля. Алекс тяжело переживал трагедию и принимал опиоидные обезболивающие. Мошенничеством со страховкой хотел обеспечить будущее Бастера. Решил покончить с собой. Жаль, что привлек к этому Смита. Его будут судить за сговор и содействие самоубийству.

За день до покушения Мердо уволили из его собственной юридической фирмы. Совладельцы говорят - украл оттуда несколько миллионов долларов. Адвокат объяснил, что потратил их на обезболивающие. Из-за зависимости покупал несколько пачек каждый день. Также давал взятки, чтобы ему выписывали лекарства.

Полиция возобновила расследование гибели одноклассника Бастера Мердо шесть лет тому назад. 19-летнего Стивена Смита сбил автомобиль в 16 км от дома Алекса. Предполагали, что водитель был пьян. С места аварии скрылся. Виновных тогда не обнаружили.

Также расследуют смерть 57-летней Глории Саттерфилд. Женщина четверть века ухаживала за домом Мердо. Три года тому назад хозяева заявили, что она неудачно упала с лестницы. Но вскрытие не проводили. В свидетельстве указали, что умерла по естественным причинам. Сыновья Глории требуют у Мердо $475 тыс. компенсации.

— Есть вопросы, — говорит полицейский Рональд Брендт. — В случае смерти Стивена и Глории кто-то тормозил расследование. В убийстве Маргарет и Пола пока подозреваемых нет. Мердо считают, что это отомстила семья Мэллори. Но доказательств не хватает.

Прадед, дед и отец Алекса были прокурорами штата. Их называли одной из самых влиятельных юридических династий США.