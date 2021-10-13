Бывший министр развозит пиццу

Бывший министр коммуникаций и информационных технологий Афганистана 50-летний Сайед Садаат устроился курьером в пиццерию в немецком Лейпциге.

Политик занимал должность два года. Пытался расширить мобильное покрытие в стране. Вел переговоры с Китаем относительно прокладывания оптоволоконного кабеля. В отставку ушел в прошлом году. Объяснил, что не мог смириться с коррупцией. Тогда же переехал в Германию.

- Я не знаю язык, поэтому не могу работать на других должностях, - говорит Сайед Садаат. - Имею диплом радиоинженера королевского колледжа в Лондоне и Оксфорде, но немецкий сих пор учу. Ничего не стесняюсь. Работа есть работа. Нравится, что могу рассмотреть Лейпциг, когда еду на велосипеде.

Сайед работает ночью по 6 часов. В выходные - по 10. Получает 15 евро в час. За аренду квартиры платит 420 евро в месяц.

- Я имею британский паспорт. Мне предлагали работу там, но вижу больше перспектив в Германии. Днем изучаю язык, ночью работаю. Иначе моей семье пришлось бы туго. Мечтаю быть советником правительства по вопросам Афганистана или работать в немецких телекоммуникационных сетях. Прошу не бояться беженцев. Я не чуждаюсь никакой работы, учу язык и плачу налоги. Многие мои родственники остались на родине. Надеюсь, скоро там будет безопаснее.

После прихода к власти "Талибана" Германия эвакуировала более 4 тыс. афганцев. С 2015-го убежища здесь попросили 210 тыс. граждан восточной страны.