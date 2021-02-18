Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов

18 февраля 2015 года состоялся вывод украинских военных с позиций на Дебальцевском плацдарме. Операция по эвакуации готовили под полной секретностью.

Украинские военные выходили 2 маршрутами мимо Луганского и Троицкого.

Наступление на город началось 29 января 2015-го, то есть накануне встречи президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Украины Петра Порошенко и руководителя Российской Федерации Владимира Путина.

Железнодорожный вокзал Дебальцево до российской агрессии

Зачем защищали Дебальцево?

Дебальцево имеет широкое железнодорожное сообщение. Этот узел оккупанты могли использовать для быстрого переброса тяжелой техники.

После длительных боев, которые продолжались с 14 апреля 2014-го город вернулся под украинский контроль. Обострение началось зимой 2015-го - тогда оккупанты начали бить по самому городу и городах, которые контролируют ВСУ.

Автор: Корреспондент.net Руины магазина, который был разрушен в результате российской агрессии и нападения на город

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Что случилось?

В начале февраля анонсировали дату проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

В ночь на 4 февраля боевики пытаются штурмовать Чернухино и Миуса и несут потери - уничтожены 190 солдат вражеской армии.

5 февраля Ангела Меркель и Франсуа Олланд посетили Киев и поговорили с Петром Порошенко. Одновременно русские палят по жилым домах Дебальцево. От российской агрессии погибает 5 гражданских.

6 февраля Меркель и Олланд отправляются в Москву на встречу с Путиным. В то же время боевики дают согласие на вывоз гражданского населения из горячей точки.

В это время на Донбассе заметили подразделение десантников с 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Улан-Удэ, что в Бурятии.

8 февраля боевики начинают наступление на Новогригорьевку. Отступают из-за эффективного сопротивления.

10 февраля в Берлине заместители министров государств "нормандской четверки" встретились, чтобы поговорить о встрече глав государств в "нормандском формате" и назначили дату "нормандской встречи" - 11 февраля 2015-го.

В то же время гибридные силы РФ, получив российскую технику, окончательно захватили Углегорск и Логвиново. Начались бои за Дебальцево.

Автор: Википедия Переговоры продолжались 16 часов. Все время Путин блефовал и пытался заставить ВСУ оставить город, по сделкам остается под контролем ВСУ

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2 фронта.

11 февраля в Минске встречаются лидеры "нормандской четверки". Переговоры продолжаются 16 ч., Путин пытается запугать Петра Порошенко и заставить его сдать украинских военных в плен.

"Ваши войска окружены в Дебальцево. Там их 8-9 тысяч. Наше требование: сдать оружие, поднять белый флаг и пленными сдаться. Мне показалось тогда, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд поверили в это при том, что я сказал, что ВСУ не покроют себя позором", - вспоминает тот день Петр Порошенко.

Президент Франции Франсуа Олланд потом вспоминал, как Путин грозился раздавить ВСУ, но не смог поколебать позиции Украины.

А в это время россияне начали рассылать украинским военным фейковые сообщение об отступлении и уходят из-под Логвинова, не выдержав огня украинской артиллерии.

А на утро под Дебальцево подводят 6 танков, 11 бронированных машин и несколько российских гаубиц Д-30. В Углегорске стоят 5 танков, а под Горловкой - 2 "Грады".

Начинается бой. ВСУ частично занимают Логвиново, разблокируют трассу Артемовск-Дебальцево и зачищают от боевиков населенный пункт. В этом сражении русские войска теряют 8 танков Т-72.

В этот день в Минске принимают план действий, согласно которым бои должны быть прекращены, под документами подписался посол России в Украине Михаил Зурабов.

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Загнанная крыса.

Несмотря на договоренности о мирном урегулировании конфликта российская армия продолжает наступательные действия.

13 февраля ВСУ оставляют Логвиново, в город завезли 7 российских танков.

16-17 февраля россияне завезли в Углегорск до 150 человек живой силы, 6 танков, 10 бронемашин, 2 бронированных тягачи БТС-4, 6 армейских грузовиков, 3 джипа, 3 автобуса. В поселок Вергулевка Россия забросила ротную тактическую группу сил, состоявшая из кавказцев, 15 танков, до 10 крытых армейских грузовиков, 6 120-мм минометов, 2 БМП-2 и 1 командно-штабную машину на базе БТР-80.

В этот же день Семен Семенченко сливает план ухода украинских воинов, а уже вечером Генеральный штаб АТО заявляет - железнодорожный узел полностью разрушен.

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Уход.

18 февраля президент Порошенко заявил о выходе из города. Защитники Украины выходили оттуда под обстрелами, для большей безопасности 2 колоннами и 3-й, которая была для обмана врага.

"Команду о выходе нам дали 18 февраля в 17:00. На полпути комбат приказал возвращаться на позиции. Мол, надо продержаться еще несколько дней. Занять свои позиции не смогли, потому заминировали их. Некоторые - взорвали. Поэтому стали на соседние. Удерживали их 4 дня. Выход из Дебальцево я не назвал бы организованным, потому выбирались кто как мог. И кто на чем мог. В небольшие микроавтобусы умудрялись влезть по 50 человек. кто-то выходил полями. Сначала люди брали с собой вещи, бронежилеты, оружие. А потом все бросали - только автомат имели с собой. Потому идти пришлось 35 километров. Еще мороз 20 градусов. Нас крыли "Градом". Хаотично, по всем дорогам, в районах, чтобы уничтожить как можно больше людей. Когда мы залезали в машину, рядом разорвался снаряд "Града". Чудом не попал", - рассказывает боец ​​128 -й бригады Сергей Мартынец.

Последний бой.

В боях за Дебальцево участвовало 4,7 тыс. военных ВСУ и 500 бойцов Нацгвардии, МВД и СБУ. С нашей стороны стояло 120 танков, 180 артиллерийских систем и 65 реактивных систем залпового огня. Зато враг бил из 170 танков, 290 артиллерийских систем и 110 реактивных систем залпового огня. Армия боевиков насчитывала 10 тыс. боевиков и российских военных.

20 февраля 2015-го Юрий Бирюков сообщил, что во время боев за город погибло 179 украинских военнослужащих.

20 февраля 2015 года главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов назвал иное количество погибших защитников - 159 погибших, 118 пленных и 36 пропавших без вести.

В ходе ожесточенных боев украинские защитники оставили в степях Донбасса 3779 россиянина, 50 вражеских танков, 44 бронированных автомобиля и 31 РСЗО.

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Послесловие.

Согласно Минском-2, Дебальцево является территорией, которую должен контролировать ВСУ.

В ходе ожесточенных боев Россия подвезла под Дебальцево большинство техники и живой силы, которую держала на территории Украины.

Операция по наступлению на Дебальцевский плацдарм была для врага слишком дорогой. После вывода войск РФ не решалась идти в наступление.

На Станично-Луганском и Счастьенскому направлениях Россия передислоцирует наемников 2-го армейского корпуса. Дата проведения возможных провокаций запланирована накануне заседания ТКГ, сообщает Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело".