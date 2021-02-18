Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов

18 февраля 2015 года состоялся вывод украинских военных с позиций на Дебальцевском плацдарме. Операция по эвакуации готовили под полной секретностью.
Украинские военные выходили 2 маршрутами мимо Луганского и Троицкого.
Наступление на город началось 29 января 2015-го, то есть накануне встречи президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Украины Петра Порошенко и руководителя Российской Федерации Владимира Путина.
Зачем защищали Дебальцево?
Дебальцево имеет широкое железнодорожное сообщение. Этот узел оккупанты могли использовать для быстрого переброса тяжелой техники.
После длительных боев, которые продолжались с 14 апреля 2014-го город вернулся под украинский контроль. Обострение началось зимой 2015-го - тогда оккупанты начали бить по самому городу и городах, которые контролируют ВСУ.
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Что случилось?
В начале февраля анонсировали дату проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
В ночь на 4 февраля боевики пытаются штурмовать Чернухино и Миуса и несут потери - уничтожены 190 солдат вражеской армии.
5 февраля Ангела Меркель и Франсуа Олланд посетили Киев и поговорили с Петром Порошенко. Одновременно русские палят по жилым домах Дебальцево. От российской агрессии погибает 5 гражданских.
6 февраля Меркель и Олланд отправляются в Москву на встречу с Путиным. В то же время боевики дают согласие на вывоз гражданского населения из горячей точки.
В это время на Донбассе заметили подразделение десантников с 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Улан-Удэ, что в Бурятии.
8 февраля боевики начинают наступление на Новогригорьевку. Отступают из-за эффективного сопротивления.
10 февраля в Берлине заместители министров государств "нормандской четверки" встретились, чтобы поговорить о встрече глав государств в "нормандском формате" и назначили дату "нормандской встречи" - 11 февраля 2015-го.
В то же время гибридные силы РФ, получив российскую технику, окончательно захватили Углегорск и Логвиново. Начались бои за Дебальцево.
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2 фронта.
11 февраля в Минске встречаются лидеры "нормандской четверки". Переговоры продолжаются 16 ч., Путин пытается запугать Петра Порошенко и заставить его сдать украинских военных в плен.
"Ваши войска окружены в Дебальцево. Там их 8-9 тысяч. Наше требование: сдать оружие, поднять белый флаг и пленными сдаться. Мне показалось тогда, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд поверили в это при том, что я сказал, что ВСУ не покроют себя позором", - вспоминает тот день Петр Порошенко.
Президент Франции Франсуа Олланд потом вспоминал, как Путин грозился раздавить ВСУ, но не смог поколебать позиции Украины.
А в это время россияне начали рассылать украинским военным фейковые сообщение об отступлении и уходят из-под Логвинова, не выдержав огня украинской артиллерии.
А на утро под Дебальцево подводят 6 танков, 11 бронированных машин и несколько российских гаубиц Д-30. В Углегорске стоят 5 танков, а под Горловкой - 2 "Грады".
Начинается бой. ВСУ частично занимают Логвиново, разблокируют трассу Артемовск-Дебальцево и зачищают от боевиков населенный пункт. В этом сражении русские войска теряют 8 танков Т-72.
В этот день в Минске принимают план действий, согласно которым бои должны быть прекращены, под документами подписался посол России в Украине Михаил Зурабов.
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Загнанная крыса.
Несмотря на договоренности о мирном урегулировании конфликта российская армия продолжает наступательные действия.
13 февраля ВСУ оставляют Логвиново, в город завезли 7 российских танков.
16-17 февраля россияне завезли в Углегорск до 150 человек живой силы, 6 танков, 10 бронемашин, 2 бронированных тягачи БТС-4, 6 армейских грузовиков, 3 джипа, 3 автобуса. В поселок Вергулевка Россия забросила ротную тактическую группу сил, состоявшая из кавказцев, 15 танков, до 10 крытых армейских грузовиков, 6 120-мм минометов, 2 БМП-2 и 1 командно-штабную машину на базе БТР-80.
В этот же день Семен Семенченко сливает план ухода украинских воинов, а уже вечером Генеральный штаб АТО заявляет - железнодорожный узел полностью разрушен.
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Уход.
18 февраля президент Порошенко заявил о выходе из города. Защитники Украины выходили оттуда под обстрелами, для большей безопасности 2 колоннами и 3-й, которая была для обмана врага.
"Команду о выходе нам дали 18 февраля в 17:00. На полпути комбат приказал возвращаться на позиции. Мол, надо продержаться еще несколько дней. Занять свои позиции не смогли, потому заминировали их. Некоторые - взорвали. Поэтому стали на соседние. Удерживали их 4 дня. Выход из Дебальцево я не назвал бы организованным, потому выбирались кто как мог. И кто на чем мог. В небольшие микроавтобусы умудрялись влезть по 50 человек. кто-то выходил полями. Сначала люди брали с собой вещи, бронежилеты, оружие. А потом все бросали - только автомат имели с собой. Потому идти пришлось 35 километров. Еще мороз 20 градусов. Нас крыли "Градом". Хаотично, по всем дорогам, в районах, чтобы уничтожить как можно больше людей. Когда мы залезали в машину, рядом разорвался снаряд "Града". Чудом не попал", - рассказывает боец 128 -й бригады Сергей Мартынец.
Последний бой.
В боях за Дебальцево участвовало 4,7 тыс. военных ВСУ и 500 бойцов Нацгвардии, МВД и СБУ. С нашей стороны стояло 120 танков, 180 артиллерийских систем и 65 реактивных систем залпового огня. Зато враг бил из 170 танков, 290 артиллерийских систем и 110 реактивных систем залпового огня. Армия боевиков насчитывала 10 тыс. боевиков и российских военных.
20 февраля 2015-го Юрий Бирюков сообщил, что во время боев за город погибло 179 украинских военнослужащих.
20 февраля 2015 года главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов назвал иное количество погибших защитников - 159 погибших, 118 пленных и 36 пропавших без вести.
В ходе ожесточенных боев украинские защитники оставили в степях Донбасса 3779 россиянина, 50 вражеских танков, 44 бронированных автомобиля и 31 РСЗО.
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Послесловие.
Согласно Минском-2, Дебальцево является территорией, которую должен контролировать ВСУ.
В ходе ожесточенных боев Россия подвезла под Дебальцево большинство техники и живой силы, которую держала на территории Украины.
Операция по наступлению на Дебальцевский плацдарм была для врага слишком дорогой. После вывода войск РФ не решалась идти в наступление.
На Станично-Луганском и Счастьенскому направлениях Россия передислоцирует наемников 2-го армейского корпуса.
Дата проведения возможных провокаций запланирована накануне заседания ТКГ, сообщает Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело".
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