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вторник, 16 марта 2021 06:30

Пилот посадил вертолет и пригрозил открыть огонь по своим

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Пилот посадил вертолет и пригрозил открыть огонь по своим
Жертвы резни / Wikipedia

16 марта 1968-го рота американских солдат зверски убила около 500 невооруженных мирных жителей во вьетнамском селе Милай. Преступление держали в секрете почти 2 года. Позже оно стало известно как "Резня в Милае" или "Массовое убийство в Сонгми".

В марте 1968 рота солдат получила известие, что коммунистические партизаны спрятались в округе Куангнгай. Утром 16 марта рота вошла в один из 4-х сел, где должны быть партизаны, чтобы найти и уничтожить их. Однако вместо этого нашли безоружных крестьян, большинство из которых были женщины, дети и пожилые люди.

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Перед атакой командование сообщило солдатам, что всех, кто будет в Милае, можно считать красными партизанами или активными их сторонниками, поэтому им приказали уничтожить деревню. Солдаты действовали с чрезвычайной жестокостью, насилуя и пытая крестьян, прежде чем убить их. Погибли, по разным оценкам, от 347 до 504 крестьян, включая маленьких детей. Их загоняли в канаву и расстреливали.

Бойня закончилась, когда пилот армейского вертолета Хью Томпсон посадил свой аппарат между солдатами и убегающими крестьянами, и пригрозил открыть огонь по своим, если продолжат бойню.

События в Милае скрывали высокие офицеры, пока журналист-расследователь Сеймур Херш не рассказал историю. Вскоре резня попала на первые полосы газет и взорвался международный скандал.

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Дата
16
марта

Пилот посадил вертолет и пригрозил открыть огонь по своим

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