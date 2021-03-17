Испытали первый танк Т-34 фото: all-andorra.com

17 марта 1940 года в СССР испытали первый танк Т-34. Его разработало конструкторское бюро танкового отдела Харьковского завода № 183.

До 1945 года основное крупносерийное производство Т-34 развернули на мощных машиностроительных заводах Урала и Сибири. Ведущим заводом по модификации Т-34 стал Уральский танковый завод № 183. Последняя модификация Т-34-85 находится на вооружении некоторых стран и по сей день.

На всех модификациях Т-34 устанавливали V-образный 12-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения. Максимальная мощность двигателя составляла 500 лошадиных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Презентовали автомобиль на солнечных батареях

Гусеницы Т-34 состояли из гребеневых и плоских траков. На машинах ранних выпусков гусеница имела ширину в 550 мм и состояла из 74 траков. На машинах более поздних выпусков гусеница имела ширину 500 мм, а число траков сократили до 72.

Танк Т-34 оказал огромное влияние на результат войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 признали одним из лучших танков Второй мировой войны. Он является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны.

Первый автомобиль с бензиновым двигателем сконструировали немецкие изобретатели. Карл Бенц построил свой первый автомобиль в 1885-м в Манхайме. Бенц получил патент 29 января 1886 года и начал первый выпуск автомобилей в 1888-м.