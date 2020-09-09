Мужчину будут судить за ложь о больном деде

В австралийском Сиднее арестовали 30-летнего мужчину за нарушение карантина. Показал документ, что якобы должен был навестить больного деда. На самом деле поехал домой. Нарушителю грозит штраф от $1 до $5 тыс., или 140 тыс. грн.

Мужчина прибыл из США в аэропорт Сиднея, откуда его забрали в отель. Там должен был пробыть две недели на карантине. Но на следующее утро выпустили.

— Мы учитываем обстоятельства людей, - объясняет шериф Ивон Малецки. - Здесь речь шла о визите к родственнику при смерти. В подобных случаях должны позволить навестить больного, по инструкции. Но документы все равно проверяем. Передаем информацию - кто приехал, чтобы медики были начеку. Так выяснили, что деда не существует. Люди поступают очень недостойно. Рискуют здоровьем всех.

Мужчину арестовали. Обвинили в несоблюдении карантина и предоставлении фальшивых документов. Нарушителя вернули на карантин в гостиницу.