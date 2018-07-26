"Студенты из моей группы ездили на практику в Германию"

В вузах продолжается вступительная кампания. В последнее время увеличивается интерес ко второму высшему образованию в сфере менеджмента. Получить образование в этой отрасли хотят 42% работающих специалистов.

— Современный бизнес быстро изменяется и развивается. Чтобы идти вперед и быть эффективным руководителем, нужно следить за этими изменениями. Полученные в юные годы знаний становятся недостаточными. В 18 лет человек имеет одно восприятие, а в 40 - совсем другое, - говорит львовянин, владелец сети магазинов "Лео Керамика" 44-летний Иван Запотичный. В прошлом году окончил магистерскую программу по специальности "Менеджмент" - бизнес-администрирование во Львовском институте менеджмента. По первому образованию - математик. Рассказывает о своей учебе

Почему для получения второго высшего образования избрали Львовский институт менеджмента?

- Почувствовал, что для ведения дел моей сети не хватает экономического образования. Раньше также учился в вузе, но бросил из-за финансовых трудносей. Избрал именно этот институт, потому что в нем учат в рамках бизнес-школы вуза, делают акцент на практических навыках. Кроме того, вижу, что из этого института выходит много успешных людей. К примеру, один из моих партнеров по бизнесу - бывший выпускник именно ЛИМа.

Как проходила учеба?

- Во время учебы теорию сочетали с практикой. Почти на всех дисциплинах сначала преподаватели рассказывали теоретическую часть. Потом навыки закрепляли практически - работали с разными таблицами, создавали графики и сайты. Учились со среды по субботу. Раз в месяц имели модуль.

Кто были ваши одногруппники?

- По большей части успешные бизнесмены, менеджеры, руководители в разных организациях. Каждый мог рассказать много интересного, поделиться собственным опытом работы. Все они получали второе образование. В целом в нашей группе было 15 человек. Занятия проходили в диалогах и дискуссиях. С преподавателями общались на равных.

Была ли у вас практика?

- Студенты из моей группы ездили на практику в Германию. Я, к сожалению, не имел возможности поехать из-за работы. Там проходили практику в торгово-промышленной палате, в компании "Мерседес-бенц". Им показывали организацию работы предприятий, топ-менеджеры компаний учили основам администрирования.

Как-то воплощали в организацию собственного предприятия полученные во время учебы знания?

- Научился лучше ориентироваться в маркетинге и бухгалтерском учете. Статистический анализ, который нам преподавали, оказался интересным в планировании работы, в прогнозировании остатков. Это все увеличивает эффективность бизнеса.