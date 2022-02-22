Начали массовую вакцинацию детей от смертельной болезни

Изобретатель вакцины от полиемелита получил президентскую медаль Свободы, 4 почетных научных степеней. Фото: alev-biz

В США исследователь Джонас Солк 23 февраля 1954-го сделал массовую прививку 5 тыс. школьникам против полиомиелита. Благодаря этому заболевание людей полиомиелитом сократилось на 99%.

После Второй мировой войны мир столкнулся со вспышкой полиомиелита. 40% больных калечил паралич, 10% погибало от дыхательной недостаточности. Лечение не существовало. Сын польских эмигрантов доктор Джонас Солк искал лекарство от полиомиелита. В лаборатории университета Питтсбурга провел более 2 лет. Выделил группу живых вирусов полиомиелита, умертвив их с помощью формалина.

На основе мертвых вирусов создал вакцину. Она стимулирует в организме человека выработку собственных антител против возбудителя болезни. Результаты ошеломили – человеческий иммунитет выработал антитела и стали защищены от болезни.

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В Департаменте здравоохранения США разрешили вакцинацию почти непроверенным препаратом школьников и добровольцев. Школьникам Питсбургской гимназии в день вакцинации показали фильм, где Солк прививал свои семьи.

Через год на телевидении специалисты фонда объявили результаты: вакцина безвредна. Она надежно защищала от страшной болезни. Американское правительство объявило, что к середине лета хочет вакцинировать 57 млн ​​человек. Более позднюю версию вакцины разработал Альберт Сабин в 1962-м. Она содержит ослабленный живой вирус. Ее глотают, а не колют. Скоро стала популярнее предыдущей, поскольку ее дешевле производить и легче вводить.

Вакцина была передана в Европу и Советский Союз. Заболевание людей полиомиелитом сократилось на 99%. Ученый получил президентскую медаль Свободы, 4 почетных научных степеней. До конца жизни искал лекарство от СПИДа и вакцину от рака.

Француз Луи Пастер 6 июля 1885 провел первую успешную вакцинацию человека от бешенства. Спас жизнь 9-летнему Жозефу Мейстеру, которого укусил бешеный пес.