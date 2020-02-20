Сегодня День родного языка

Международный день родного языка отмечают 21 февраля.

Праздник появился 2000 года по предложению Бангладеша. Там в начале 1950-х тогдашняя власть Пакистана провозгласила урду единственным государственным языком, но родным для людей был бенґальский. Поэтому 21 февраля 1952 года состоялись демонстрации. Полиция и военные убили нескольких студентов. После провозглашения независимости Восточного Пакистана - Бангладеш в 1971-м, эту дату отмечали как день мучеников.

В 1999 году о "поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия" объявили на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Причина - "вымирания языков".

"Признание и уважение языкового и культурного разнообразия способствуют укреплению единства и сплоченности обществ. Это основа для более прочного мира как внутри народов, так и между ними", - считают в организации.

Ценность языка подметили давно. Предлагаем высказывания о нем известных деятелей.

"Язык исчезает не потому, что его не учат другие, а потому, что им не говорят те, кто его знает", - Хосе-Мария Арце.

"Чужой язык можно выучить за шесть лет, а свой надо учить всю жизнь", - Франсуа Вольтер.

"Язык растет вместе с душой народа", - Иван Франко.

Автор: ukr-mova.in.ua Украинский язык выделилась из праславянского языка в VI-VII веке

"Кто не любит своего родного языка, сладких святых звуков своего детства, не заслуживает имя человека", - Иоганн-Готфрид Гердер.

"Язык - это все глубинные пласты духовной жизни народа, его историческая память, самое ценное достояние веков", - Олесь Гончар.

"Миссия языка - быть способом рождения мыслей. Когда "нет языка", человеку просто-напросто "нечем думать", - Оксана Забужко.

"Язык родной,

слово родное,

кто вас забывает,

то в груди не сердце,

только камень имеет", - Тарас Шевченко.

"Украинцы - древний народ, а язык их богаче и содержательнее, чем персидский, китайский, монгольский и всевозможные другие", - Эвлия Челеби.

Автор: ukr-mova.in.ua Украинский язык выделилась из праславянского языка в VI-VII веке

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"Нации умирают не от инфаркта. Сначала им отбирает язык. Мы должны осознавать, что языковая проблема для нас актуальна и в начале XXI века. Если мы не опомнимся, то получим очень неутешительную перспективу", - Лина Костенко.

"Нападать на язык народа - это значит нападать на сердце", - Генрих Лаубе.

"Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их соединения и видоизменения, но множество понятий, взглядов на вещи, большое количество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка", - Константин Ушинский.

"На чужом языке разговаривает в государстве или гость, или наемник, или оккупант, который навязывает ей свой язык", - Карл Маркс.

Автор: ukr-mova.in.ua Украинский язык выделилась из праславянского языка в VI-VII веке

Древний язык Руси выбрали единственным официальным языком Великого княжества Литовского 11 января 1345-го. Это был общий для украинцев и белорусов книжный язык. На нем вели все делопроизводство государства, однако разговорная имела значительные отличия. Распоряжение издал Великий князь Ольгерд Гедиминович. Свое правление прославил мирным присоединением большинства земель Киевской Руси к Литовскому государству. Также в 1362 году нанес сокрушительное поражение монголо-татарам в битве на реке Синие Воды, присоединив к государству Подолье. На занятых украинских землях Ольгерд посадил своих родственников, а в некоторых местах оставил русских князей из династии Рюриковичей.