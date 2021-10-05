Египтяне и сирийцы напали на Израиль

Египетская армия на Синайском полуострове / Getty Images

6 октября 1973-го, в день еврейского праздника "Йом Кипур", Египет и Сирия напали на Израиль, чтобы вернуть захваченные Тель-Авивом в Шестидневной войны 1967 года территории. Застав израильтян в расплох, египетские войска заняли практически весь Синайский полуостров, а сирийцы Голанские высоты. Так началась четвертая за 25 лет арабо-израильская война.

Благодаря эффекту неожиданности и современной советской технике, арабы в первый день заняли значительную территорию. На следующий день в войну вступил Ирак, а Сирия получила поддержку Иордании. Однако благодаря проведенной в Израиле быстрой мобилизации, евреям удалось остановить наступление арабских армий.

В конце второй недели войны израильтяне полностью "вытолкнули" сирийцев с Голанских высот, а на Синайском фронте "ударили в стык" двух египетских армий, форсировали Суэцкий канал и отрезали египетскую армию от тылов. Вскоре ООН объявила резолюция ООН о прекращении огня.

Война способствовала подписанию Кэмп-Дэвидских мирных соглашений 1977 года между Египтом и Израилем. Страны ОПЕК ввели эмбарго на продажу нефти странам Западной Европы и США, а также повысили цену на сырую нефть втрое. Это привело к энергетическому кризису в мире. 28 стран Африки разорвали дипломатические отношения с Израилем.

Израиль вернул Египту часть Синайского полуострова. За подписание мира с израильтянами египетского президента Анвара Садата убили через два года члены экстремистской группы "Организация освобождения Египта".

Для Сирии война стала крахом - после заключения израильско-египетского перемирия она потеряла еще больше территорий, чем до войны. Израильтяне продвинулись на 30 км ближе к Дамаску.