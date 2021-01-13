У "Динамо" не будет громких трансферов

12 февраля стартует вторая часть чемпионата Украины по футболу. Главный вопрос - кто получит первое место. Пока "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко.

Киевляне 11 января вышли из отпуска. 15 числа отправятся на десятидневный сбор в Эмираты. Запланировали товарищеские матчи с чемпионами Польши и Беларуси - варшавской "Легией" 18 января и солигорским "Шахтером" 21 января. А через семь дней "Динамо" отправится на заключительный двухнедельный сбор в Турцию. Там встретятся с "Лудогорцем" - чемпионом Болгарии.

В кадровом плане в "Динамо" пока минимум изменений. Вернулись из аренды левофланговый Сидклей и опорник Мохаммед Кадири. А также форвард Артем Беседин - после годичной дисквалификации за употребление допинга. Крайний нападающий молодежной сборной Израиля и "Маккаби" Петах-Тиква Лиэль Абада так и не стал первым новичком "Динамо" в 2021-ом.

Весной у команды не будет двух человек. Правого атакующего полузащитника Георгия Цитаишвили отдали в аренду полтавской "Ворскле". Оставил команду Диего Лонго - тренер по физической подготовке и видеоанализу. Итальянец вернулся на родину по семейным обстоятельствам.

Во время сборов "Динамо" стоит уделить больше внимания атакующим действиям, сделать наступательную игру более разнообразной.

Не стоит ждать больших трансферов. Луческу строит командный футбол. Если и будут новички, то это молодые игроки с перспективой роста. Именно с таким футбольным "материалом" лучше получается работать у румынского тренера. За время зимней подготовки "Динамо" должно стать сильнее как команда.

"Шахтер" вернулся из отпуска 14-го января.

За три дня команда должна пройти медосмотр и провести два сбора в Турции. Там 21 января сыграют с польским "Лехом", 24 января - с болгарским "Лудогорцем", 25 января - со словенским "Марибором", со словацким "Слованом" - 26 января.

Изменений в команде тоже мало. Вернули из аренды в "Десне" 20-летнего Михаила Мудрика, который попытается закрепиться в команде и в будущем стать заменой Тайсону. Бразилец до лета не сменит клуб. Его важность для игры "Шахтера" остается большой. Виктор Коваленко перейдет в итальянскую "Аталанту". Но сделает это летом, когда у него закончится контракт.

Из-за травм и коронавируса в первой части сезона несколько молодых игроков "Шахтера" смогли заявить о себе. Анатолий Трубин выиграл конкуренцию у Андрея Пятова на позиции основного вратаря. Теперь нужно подтвердить свои амбиции центральным защитникам Валерию Бондарю и Витао, а также Виктору Корниенко, который играет слева в обороне.