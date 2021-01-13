У "Динамо" не будет громких трансферов

 
Ексклюзивы
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 306
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1188
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2349
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1035
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 414
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1602
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1917
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 477
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 1008
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 306
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1917
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 360
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1287
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 00:41

У "Динамо" не будет громких трансферов

  Комментировать

12 февраля стартует вторая часть чемпионата Украины по футболу. Главный вопрос - кто получит первое место. Пока "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко.

Киевляне 11 января вышли из отпуска. 15 числа отправятся на десятидневный сбор в Эмираты. Запланировали товарищеские матчи с чемпионами Польши и Беларуси - варшавской "Легией" 18 января и солигорским "Шахтером" 21 января. А через семь дней "Динамо" отправится на заключительный двухнедельный сбор в Турцию. Там встретятся с "Лудогорцем" - чемпионом Болгарии.

В кадровом плане в "Динамо" пока минимум изменений. Вернулись из аренды левофланговый Сидклей и опорник Мохаммед Кадири. А также форвард Артем Беседин - после годичной дисквалификации за употребление допинга. Крайний нападающий молодежной сборной Израиля и "Маккаби" Петах-Тиква Лиэль Абада так и не стал первым новичком "Динамо" в 2021-ом.

Весной у команды не будет двух человек. Правого атакующего полузащитника Георгия Цитаишвили отдали в аренду полтавской "Ворскле". Оставил команду Диего Лонго - тренер по физической подготовке и видеоанализу. Итальянец вернулся на родину по семейным обстоятельствам.

Во время сборов "Динамо" стоит уделить больше внимания атакующим действиям, сделать наступательную игру более разнообразной.

Не стоит ждать больших трансферов. Луческу строит командный футбол. Если и будут новички, то это молодые игроки с перспективой роста. Именно с таким футбольным "материалом" лучше получается работать у румынского тренера. За время зимней подготовки "Динамо" должно стать сильнее как команда.

"Шахтер" вернулся из отпуска 14-го января.

За три дня команда должна пройти медосмотр и провести два сбора в Турции. Там 21 января сыграют с польским "Лехом", 24 января - с болгарским "Лудогорцем", 25 января - со словенским "Марибором", со словацким "Слованом" - 26 января.

Изменений в команде тоже мало. Вернули из аренды в "Десне" 20-летнего Михаила Мудрика, который попытается закрепиться в команде и в будущем стать заменой Тайсону. Бразилец до лета не сменит клуб. Его важность для игры "Шахтера" остается большой. Виктор Коваленко перейдет в итальянскую "Аталанту". Но сделает это летом, когда у него закончится контракт.

Из-за травм и коронавируса в первой части сезона несколько молодых игроков "Шахтера" смогли заявить о себе. Анатолий Трубин выиграл конкуренцию у Андрея Пятова на позиции основного вратаря. Теперь нужно подтвердить свои амбиции центральным защитникам Валерию Бондарю и Витао, а также Виктору Корниенко, который играет слева в обороне.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У "Динамо" не будет громких трансферов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 1 Просмотров: 26021
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 8766
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 8209
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 8119
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 7866
Спорт
Для владельцев наших футбольных клубов наступили благодатные времена
Для владельцев наших футбольных клубов наступили благодатные времена
Зинченко логично остаться в "Манчестер Сити"
Зинченко логично остаться в "Манчестер Сити"
"Успехом станет участие сборной в четвертьфинале чемпионата Европы"
"Успехом станет участие сборной в четвертьфинале чемпионата Европы" Просмотров: 450
У украинцев нет ни одной медали в биатлоне
У украинцев нет ни одной медали в биатлоне Просмотров: 288
Джошуа и Фьюри должны определить абсолютного чемпиона мира
Джошуа и Фьюри должны определить абсолютного чемпиона мира Просмотров: 288
Больше всего комментируют
3
В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции
1
Сторонников независимости давили танками
1
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
Голосов: 820
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть