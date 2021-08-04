Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде

25-летний Михаил Романчук выиграл серебряную награду Олимпийских игр. Он финишировал вторым на дистанции 1500 м вольным стилем. Уступил американцу Роберту Финке.

Достижение Романчука - самое высокое среди украинских атлетов состоянию на вторник, 3 августа.

Также в активе наших спортсменов шесть бронзовых наград. В течение последней недели их получил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем, теннисистка 26-летняя Элина Свитолина и борец Алла Черкасова, 32 года.

Раньше третье место заняли дзюдоистка Дария Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и стрелки - Елена Костевич и Олег Омельчук. Наши были на 61-м месте в неофициальном командном зачете. 4 августа мы гарантировали себе как минимум две серебряные награды. Борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов провели финальные схватки.

Михаил Романчук получил две награды, но вполне удовлетворенным быть не может. Он целился на "золото". Показывал лучшие результаты в квалификационных заплывах. Однако в финальных ни разу не смог выйти на лидерские позиции. Финке грамотно построил стратегию и благодаря финишному рывку дважды стал олимпийским чемпионом.

А вот "бронзу" Свитолиной можно приравнять к "золоту" - это наша первая теннисная медаль на Играх. Она проиграла полуфинал чешке Маркете Вондрушовой, которая была финалисткой турнира "Большого шлема-2019", а на Олимпиаде переиграла главную фаворитку - японку Наоми Осаку. Теннисный турнир проходил в тяжелых погодных условиях. Свитолина справилась. В поединке за третье место она безнадежно уступала Елене Рыбакиной из Казахстана. Но благодаря прочной игре в обороне "вцепилась" в матч, заставила соперницу ошибаться, а в решающий момент поединка сама перешла в атаку и победила в трех партиях.

Надежды украинцев в последние дни соревнований связаны с каратистами Анжеликой Терлюгой и Станиславом Горуной. Свои схватки они должны провести 5-6 августа. 7 августа рассчитываем на "золото" боксера Александра Хижняка и легкоатлетки Ярославы Магучих, которая специализируется в прыжках в высоту.