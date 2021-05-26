"Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле"

- Вам билет надо? - спрашивает водитель и приносит два. - А вдруг будете ехать обратно и забудете.

Автобус из Киева в Радомышль отправляется от станции метро Житомирская. В этом пятнадцатитысячном городке на Житомирщине родился украинский футболист 24-летний Александр Зинченко. В субботу он должен сыграть в финальном матче Лиги чемпионов - за английский футбольный клуб "Манчестер Сити" против "Челси".

Через час автобус паркуется на автостанции Радомышль. Местные делают ударение на первом слоге. Иду в школу №3. Здесь до пятого класса учился Зинченко. Расспрашиваю дорогу у пожилой женщины с велосипедом.

- Зинченко? Футболист? И чего это я не знаю. Его отец из района Рудня.

В школе два корпуса. Навстречу выходит директор 47-летняя Наталья Мельник.

- А мне уже ученики рассказали, что по двору ходит какой-то человек, - говорит Наталья Григорьевна. В своем кабинете угощает чаем и конфетами.

- Сейчас придут классный руководитель Саши и его одноклассница. Она тоже учительница. Зинченко я хорошо помню. Хотя он учился у нас до пятого класса, но жил у меня во дворе. Условий там особых не было - песок, асфальт, но с отцом гонял мяч. Потом - с соседскими детьми.

Приходят учительницы Ирина Король и Виктория Ралдугина. Первая - светловолосая. Вторая - брюнетка. Садятся напротив меня, пьют чай, но конфеты не берут.

- Класс был хороший, - рассказывает Ирина Викторовна. - Из 20 учеников - пять отличников. Девочек было 13, а мальчиков семеро. Если почитать о проделках и юморе Саши Зинченко в "Манчестер Сити", то трудно поверить, что в первых классах он был очень серьезный. Отличник, писал большими каллиграфическими буквами. На всех переменах гоняли в футбол. Как-то проводили день гражданской обороны. А мне с ребенком надо было в Житомир. Стою на автостанции, когда звонит Саша:

- Ирина Викторовна, мы конкурсы выиграли, забрали все призы.

Так отчитался. После пятого класса поехал в футбольную школу в Черноморск. Сначала на каждые каникулы приходил к нам. Скучал.

- Ему нравилась Даша Дурицкая, - говорит Виктория Ралдугина. - Она окончила педагогический, вышла замуж, сейчас в декрете.

На Сашу мы все подписаны в инстаграме. Он хотел приехать на встречу - пять лет, как закончили школу. Тогда уже был в "Манчестере". Видимо, не сложилось.

- Помню, как приехал летом после "Уфы" (после "Шахтера" Зинченко год играл в Башкирии. - ГПУ), - добавляет Ирина Викторовна. - Встретил меня на улице: "Так хотел вас увидеть, искал телефон". Мы пошли в кафе, выпили кофе, съели мороженое. Запомнила его фразу: "В России мечтал, что вернусь в Радомышль. Хотелось в Украину". Говорил сначала на русском, а потом перешел на украинский.

Чтобы увидеть первого тренера Зинченко Сергея Борецкого, иду на городской стадион. Заходим в его кабинет в спортивной школе.

- С 2002 года тренирую, - говорит Сергей Владимирович. - В Радомышле никогда не было даже футболиста второй лиги. Я мечтал воспитать такого и довести хоть до уровня украинской премьер-лиги. А здесь трехкратный чемпион Англии, финалист Лиги чемпионов. Володя Зинченко - отец Саши - мой друг детства. В августе 1996-го они с женой были у меня на свадьбе. А в декабре родился Саша. Значит, он тоже был.

Малым отец брал его на все матчи. Саша с мячом играл не как обычный ребенок - фанател от него. Быстро все усваивал. Тренировался целый год. Пока погода позволяла - на улице. Потом - в спортзале "Динамо". Вся его техника, квадраты, остановочка подошвой - все из мини-футбола пришло.

В 11 лет повезли Сашу в киевскую школу "Динамо". Все хорошо, говорят, но антропометрия слабая - маленький.

В тот вечер мы в селе Ставки играли в футбол. Судьба, значит, такая была. Подошел Миша Сельчук - директор спортивной школы где-то на Николаевщине. Спрашивает: "Сколько лет этому малому?" Не верит, что 11. Думал, больше.

- В Ильичевске (тогдашнее название Черноморска. - ГПУ) "Шахтер" открыл школу. Везите его туда.

Родители повезли. "Беру, - говорит тренер. - Мне хватило 10 минут. Увидел, как он открывается, какая культура паса".

Первый год Саша плакал. Был маленький, передач ему никто не давал. Рвался обратно в Радомышль. Говорю: твоего таланта хватит играть на уровне области. А если хочешь серьезных достижений - должен тренироваться с профессионалами. Он остался. Впоследствии был выбор - академия "Шахтера" или "Мариуполь". Я посоветовал академию.

В Донецке им занимался Бека Вачиберадзе. Грузины с украинцами всегда дружат. Жаль, из того состава "Шахтера", который дошел до финала юношеской Лиги чемпионов-2015, заиграли только Зинченко и Коваленко.

Вспоминает, что Александр тщательно выполнял все указания тренеров.

- Как-то во времена учебы в академии "Шахтера" увидел, как он круги наматывает на нашем стадионе. Говорю:

- Саша, а сыграть?

- Нет, Владимирович. Тренер запретил на мяч даже смотреть.

Я удивился. Разве тренеры узнали бы? Но он верил, что должен выполнить установку.

Спрашиваю у Борецкого о прогнозе на финал Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" сыграет с "Челси" 29 мая.

- Ну, какой прогноз? Кубок летом должен быть в Радомышле, - отвечает. Счет? Выиграем в два мяча.

У Сергея Владимировича начинается тренировка. Я иду к деду Александра Зинченко по матери. Он живет в квартире, где когда-то жил футболист. Родители его развелись. Александр купил матери с отчимом квартиру в Москве. Отец сейчас в Житомире. В Радомышле из родни остался дед.

- Дед Корчевой? - переспрашивает пожилая женщина в синей олимпийке "Адидас". - Второй подъезд, первый этаж, квартира направо.

Жму кнопку звонка. Открывается дверь в темный коридор. Сначала вижу голые ноги. Поднимаю глаза - пожилой мужчина в трусах и рубашке.

- Мне дочь категорически запретила говорить с прессой, - говорит. Замечаю, что внук похож на него.

В городском совете спрашиваю, скоро переименуют местный стадион "Авангард" в честь Александра Зинченко.

- Рано об этом говорить. Саша еще молодой, говорит заместитель мэра Светлана Ковальчук.