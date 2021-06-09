"Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить"

13 июня сборная Украины стартует в финальной части Евро-2020/21 по футболу. Наши в Амстердаме сыграют с хозяевами - Нидерландами. 17 июня - против Северной Македонии, 21 - Австрии. Эти поединки пройдут в румынском Бухаресте. Две лучшие команды группы выйдут в 1/8, третья - на 60%.

- Перед Евро имею сдержанный оптимизм, - говорит 63-летний Александр Сопко, бывший защитник донецкого "Шахтера". - Сборная готовилась к турниру долго и основательно - почти месяц. Главный тренер Андрей Шевченко всегда жаловался, что ему не хватает времени, чтобы донести футболистам все тактические нюансы, которые пытается внедрить его тренерский штаб. Последние товарищеские игры (7 июня обыграли в Харькове Кипр. - 4:0, 3 июня победили Северную Ирландию - 1:0, 23 мая сыграли вничью с Бахрейном - 1:1. - ГПУ) показали, что команда находится в хорошей физической форме.

Однако беспокоит, что мало опыта участия именно в таких больших турнирах. Здесь мы уступаем топ-сборным. Потому что в таком скоротечном турнире решающими могут быть не физическая подготовка или тактическая грамотность, а психологическая устойчивость, способность переломить игру после своих или судейских ошибок. И это качество - почти решающее.

Какую тактику будет применять тренерский штаб Украины?

- Думаю, речь пойдет о наборе тактик. В первом матче с Нидерландами наши начнут осторожно. Потому что цена ошибки слишком высока. Тот, кто проиграет в первом матче, поставит себя в затруднительное положение уже до второго тура. Выражаясь языком шахматистов, будет закрытый дебют. Впоследствии Украина активизируется и будет отвечать атакой на атаку. С Нидерландами можем играть как и в позиционном нападении, так и на контратаках. Вспомните, мартовскую игру с Францией (24 марта в стартовом матче отбора к Кубку мира-2022 наши в Париже сыграли вничью с чемпионами мира - 1:1. Шевченко применил тактику игры с тремя центральными защитниками. - ГПУ).

Выйти из группы реально?

- Вполне. Посмотрите на наши результаты в отборе к Евро-2020. Там была ничья и победа над Португалией, разгром Сербии. В Лиге наций мы побеждали дома Испанию и Швейцарию. Команда прогрессирует. Конечно, редко бывает, что к такой сборной сразу приходит успех. Но мы на правильном пути, и результат должен подтвердить этот вывод.

Основной опорный полузащитник Степаненко был травмирован и не играл в предыдущих официальных матчах. Сейчас он выходит на замены. Кто будет играть на этой позиции?

- Думаю, и сами тренеры до сих пор не знают этого. Вроде Степаненко давно изучили и лишний раз проверять не стоит. С другой стороны, в матче против Кипра прилично выглядел Евгений Макаренко. Отбор, контроль мяча, способность подыграть партнерам - все у него на приличном уровне.

Все сходятся во мнении, что лидерами нашей сборной должны быть Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Для вас это тоже очевидно?

- Против Кипра понравился Андрей Ярмоленко. Он засиделся в запасе "Вест Хема" и стремится доказать, что может вернуться на прежний уровень. Лидерами могут быть Виталий Миколенко и Николай Матвиенко. А еще импонировал Александр Зубков, который закрывал левый фланг атаки. Не узнал его. Серьезный игрок, возмужал, заматерел.

Заявка сборной Украины на финальную часть Евро-2020/2021

Вратари: 1. Георгий Бущан, 27 лет, "Динамо"; 12. Андрей Пятов, 36 лет, "Шахтер"; 23. Анатолий Трубин, 19 лет, "Шахтер"

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 26 лет, "Брюгге", Бельгия; 4. Сергей Кривцов, 30 лет, "Шахтер"; 13. Илья Забарный, 18 лет, "Динамо"; 16. Виталий Миколенко, 22 года, "Динамо"; 21. Александр Караваев, 29 лет, "Динамо"; 22. Николай Матвиенко, 25 лет, "Шахтер"; 24. Александр Тимчик, 24 лет, "Динамо"; 25. Денис Попов, 22 года, "Динамо"

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 18 лет, "Шахтер"; 5. Сергей Сидорчук, 30 лет, "Динамо"; 6. Тарас Степаненко, 31 год, "Шахтер"; 7. Андрей Ярмоленко, 31 год, "Вест Хэм", Англия; 8. Руслан Малиновский, 28 лет, "Аталанта", Италия; 10. Николай Шапаренко, 22 года, "Динамо"; 11. Марлос, 33 года, "Шахтер"; 14. Евгений Макаренко, 30 лет, "Кортрейк", Бельгия; 15. Виктор Цыганков, 23 года, "Динамо"; 17. Александр Зинченко, 24 года, "Манчестер Сити"; 18. Роман Безус, 30 лет, "Гент", Бельгия; 20. Александр Зубков, 24 года, "Ференцварош", Венгрия

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 25 лет, "Гент", Бельгия; 19. Артем Беседин, 25 лет, "Динамо"; 26. Артем Довбик, 23 года, "Днепр"

Тренер Андрей Шевченко, 44 года