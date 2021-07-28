Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид

Украина имеет три бронзовые медали после четырех соревновательных дней Олимпиады. Первую награду завоевала дзюдоистка 20-летняя Дарья Билодид. Это дебютная олимпийская медаль в женском дзюдо для для нашей страны.

В полуфинале Билодид встречалась с японкой Фуной Тонаки - одной из фавориток на золотую медаль Игр. Ранее украинка дважды побеждала эту соперницу в финалах чемпионата мира.

Но полуфинал Олимпиады не удался. В начале схватки Дария провела прием, но его не засчитали. Соперницы не смогли набрать очки в основное время, и место в финале определило дополнительное. Тонаки удалось победить. В финале ей не хватило сил после напряженного матча против украинки - она ​​проиграла Дистрии Красники из Косово.

За бронзу Билодид боролась с израильской дзюдоисткой Широ Ришон. Украинка победила на 10 лет старшую соперницу в конце схватки, показав характер.

Билодид была одной из наших главных надежд на золотую медаль в Токио. Она двукратная чемпионка мира. Это ее первая Олимпиада.

Бронзовую награду олимпийского турнира шпажистов выиграл украинец 37-летний Игорь Рейзлин.

До 33 лет Игорь показывал посредственные результаты. В таком возрасте многие уже завершает карьеру, а у Рейзлина неожиданно начался расцвет.

В 2017 году он одержал две "бронзы" на этапах Кубка мира. В 2019-ом выигрывает "золото" на Кубке мира в Казани. В том же году становится бронзовым призером чемпионата мира.

Прогресс Рейзлина был столь очевиден, что он стал третьим шпажистов мирового рейтинга. Как лидер сборной Украины он и поехал на Олимпиаду в Токио. Проиграл там только одну встречу - в полуфинале французу Ромену Каннону. В борьбе за "бронзу" победил итальянца Андреа Сантарелли, которому до тех пор трижды уступал.

Во вторник стрелок Елена Костевич, 36 лет, выиграла свою первую медаль на Олимпиаде-2020. Из пневматического пистолета на расстоянии 10 м они в паре с 38-летним Олегом Омельчуком завоевали бронзовую награду.

Олимпийские Игры в Токио стали пятыми в карьере Костевич. На предыдущих ей удалось выиграть три награды: "золото" - в 2004 году и две "бронзы" в 2012-ом.

Медаль в Токио стала для Костевич четвертой. И по этому показателю она вышла на второе место среди украинских олимпийцев. Больше только у пловчихи Яны Клочковой - пять.

Главные наши надежды на "золото" в ближайшие дни связаны с пловцом Михаилом Романчуком. В воскресенье, 1 августа, он должен выступить на коронной дистанции - 1500 м вольным стилем.

В четверг утром , 29 июля, Романчук плыл финал на 800 метров. Квалификацию соревнований он выиграл, установив олимпийский рекорд.