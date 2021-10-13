Шанс Вернидуба

Январь 2017 года. Сижу в вестибюле запорожской гостиницы "Украина". Проехал не одну сотню километров, чтобы встретиться и поговорить с Юрием Вернидубом. В прошлом году его признали лучшим тренером Украины - сделал луганскую "Зарю" бронзовым призером чемпионата, финалистом Кубка. Играл в Лиге Европы против "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, который впоследствии завоюет трофей.

Вернидуб заезжает за мной на своем авто. Предлагает покататься по городу, а потом посидеть и выпить кофе. Беседа длится полтора часа. Тренера постоянно отвлекают знакомые. Поздравляют с Новым годом. Желают, чтобы был не хуже предыдущего.

Николаевич признается в симпатии к "Челси". Отвечаю, что моя страсть - итальянский "Милан". Он переживает грустные времена, потому что Берлускони-владелец состарился и не справляется с клубом. Собеседник понимающе качает головой и говорит, что будет праздник и на нашей улице.

Сейчас бывший премьер Италии уже не имеет отношения к футбольной команды. Она начала свой подъем и радует болельщиков. Однако прошлый чемпионат все равно проиграла "Интеру" - принципиальному своему сопернику. Хотя и вышла в Лигу чемпионов.

"Милан" там оказался впервые с 2014-го. Вернидуб взамен дебютировал. И прогремел на всю Европу - возглавляя молдавский "Шериф" обыграл донецкий "Шахтер" и испанский "Реал".

В ближайший вторник его ждет выездной матч с "Интером".

Имеет шанс устроить праздник и на нашей улице.