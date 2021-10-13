Шанс Вернидуба

 
Ексклюзивы
1/5
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 936
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 126
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 774
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1710
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 504
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1242
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1863
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1197
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 3222
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид
Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид
&quot;Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить&quot;
"Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить"
&quot;Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле&quot;
"Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле"
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1341
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 612
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 963
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
1 Просмотров: 828
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
четверг, 14 октября 2021 05:26

Шанс Вернидуба

  Комментировать

Январь 2017 года. Сижу в вестибюле запорожской гостиницы "Украина". Проехал не одну сотню километров, чтобы встретиться и поговорить с Юрием Вернидубом. В прошлом году его признали лучшим тренером Украины - сделал луганскую "Зарю" бронзовым призером чемпионата, финалистом Кубка. Играл в Лиге Европы против "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, который впоследствии завоюет трофей.

Вернидуб заезжает за мной на своем авто. Предлагает покататься по городу, а потом посидеть и выпить кофе. Беседа длится полтора часа. Тренера постоянно отвлекают знакомые. Поздравляют с Новым годом. Желают, чтобы был не хуже предыдущего.

Николаевич признается в симпатии к "Челси". Отвечаю, что моя страсть - итальянский "Милан". Он переживает грустные времена, потому что Берлускони-владелец состарился и не справляется с клубом. Собеседник понимающе качает головой и говорит, что будет праздник и на нашей улице.

Сейчас бывший премьер Италии уже не имеет отношения к футбольной команды. Она начала свой подъем и радует болельщиков. Однако прошлый чемпионат все равно проиграла "Интеру" - принципиальному своему сопернику. Хотя и вышла в Лигу чемпионов.

"Милан" там оказался впервые с 2014-го. Вернидуб взамен дебютировал. И прогремел на всю Европу - возглавляя молдавский "Шериф" обыграл донецкий "Шахтер" и испанский "Реал".

В ближайший вторник его ждет выездной матч с "Интером".

Имеет шанс устроить праздник и на нашей улице.

Автор: Роман ШАХРАЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шанс Вернидуба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 10935
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 8640
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 4797
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 4158
Председатель фракции &quot;Слуга народа&quot; Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
 1 Просмотров: 3249
Спорт
Потенциальный соперник Усика остается непобедимым
Потенциальный соперник Усика остается непобедимым
Петраков плохо руководит игрой
Петраков плохо руководит игрой Просмотров: 18
"Динамо" сыграло вничью с "Шахтером"
"Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" Просмотров: 54
Милевский закончил карьеру
Милевский закончил карьеру Просмотров: 9
Усик вернул титулы Кличко в супертяжелом весе
Усик вернул титулы Кличко в супертяжелом весе Просмотров: 216
Больше всего комментируют
10
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
8
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
5
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
3
Курс Bitcoin достиг рекордной отметки
Голосов: 37
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть