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четверг, 14 октября 2021 07:16

Потенциальный соперник Усика остается непобедимым

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В ночь на воскресенье, 10 октября, на "Ти-Мобайл арене" в Лас-Вегасе, США, британец 33-летний Тайсон Фьюри успешно защитил титул Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Он победил нокаутом в 11-м раунде бывшего многолетнего обладателя этого титула, американца Деонтея Уайлдера, 35 лет.

Соперники встречались в третий раз. Первый поединок в декабре 2018-го завершился вничью. Тогда Фьюри в течение боя выглядел убедительнее. Выровняли картину два нокдауна, в которые его отправил Уайлдер. В феврале 2020-го Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде. В третьем и пятом Уайлдеру отсчитали нокдауны.

Третий бой был более конкурентным, чем предыдущий. Уайлдер забрал себе первый раунд, делая акцент на ударах по корпусу. Во втором Фьюри взял инициативу и начал истощать соперника в клинчах. В конце третьего Уайлдер побывал в нокдауне - сначала британец поколебал его ударом правой в висок, после чего добил правым апперкотом и левым боковым в голову. В четвертом Уайлдер неожиданно вернулся. На последней минуте раунда он впервые отправил на канвас соперника мощным правым прямым в лоб. А через15 с до конца раунда Тайсон во второй раз оказался в нокдауне - после короткого правого бокового в голову.

Однако продолжить успех Уайлдеру не хватило сил. Фьюри мог завершать бой в каждом из раундов, но претендент мужественно выдерживал все удары и даже сам изредка огрызался. В 10-м британец во второй раз отправил в нокдаун американца - правым боковым в голову. Однако истощенный Уайлдер в конце раунда неожиданно провел затяжную серию - невероятный раунд. Завершился бой в 11-м раунде после очередной комбинации Фьюри и акцентированным правым боковым в голову. Уайлдер упал - нокаут.

Победа над Уайлдером укрепила Фьюри в статусе лучшего супертяжеловеса современности. Вторым на сегодняшний день является Александр Усик - обладатель трех чемпионских титулов.

- Работаю в этом бизнесе 57 лет. И никогда не видел такого замечательного боя в супертяжелом весе, - говорит американский промоутер Боб Арум.

Накануне поединка приняли решение: его победитель должен провести обязательную защиту титула против временного чемпиона WBC в этом весе, если не сможет в течение месяца договориться об объединительном бое против новоиспеченного чемпиона WBA, IBF и WBO Александра Усика. Временный чемпион WBC - британец Диллиан Уайт. 30 октября он проведет поединок против шведского боксера Отто Валлина. Победитель станет обязательным претендентом на титул WBC.

Александр Усик 25 сентября победил Джошуа. Украинец нацелен на реванш с британцем. Промоутер чемпиона сообщил, что британцы активировали право на реванш с Усиком. Он может произойти в феврале-апреле следующего года. О бое за звание абсолютного чемпиона мира можно будет говорить во второй половине 2022-го.

Тайсон Фьюри продолжает оставаться непобедимым. Он выиграл 31 бой, 22 нокаута, при одной ничьей. Деонтей Уайлдер потерпел второе поражение, также имеет одну ничью и 42 победы, 41 нокаут.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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