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четверг, 30 сентября 2021 07:30

Усик вернул титулы Кличко в супертяжелом весе

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йВ ночь на воскресенье бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, 34 года, стал новым чемпионом супертяжелой весовой категории. На стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне, Великобритания, в присутствии более 60 тыс. болельщиков украинец победил местную звезду 31-летнего Джошуа. Отобрал у него чемпионские титулы по трем основным версиям - Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации.

Бой был напряженный, интригующий и конкурентный. В нем встречались два элитных боксера на пике формы и в расцвете сил. Ничего не было известно до самого гонга и даже после него - до объявления судейского решения.

Все могло произойти, зная, как умеют считать судьи домашних боксеров. Но они оказались объективными, единодушно отдав победу лучшему в тот вечер - 117:112, 116:112 и 115:113 в пользу украинца.

Усик продолжает быть непобедимым на профессиональном ринге. Он выиграл все 19 проведенных поединков, имеет 13 нокаутов. Джошуа потерпел второе поражение при 24 победах, 22 нокаутом.

Александр имел преимущество на старте боя за счет более высокой скорости, прекрасной работы на ногах и корпусом, а также технической смекалки. Своими перемещениями, обманными действиями он держал Джошуа в постоянном напряжении. Британец часто не успевал за перемещениями соперника-левши, его заходами за переднюю ногу и резкими атакующими выпадами. Энтони пытался сдерживать Александра джебом, но попадал мало по подвижному сопернику.

Первый тревожный момент для британца был в конце третьего раунда, когда Усик немного пошатнул его точным левым прямым в голову.

Далее Джошуа несколько приспособился. Он сам часто начал действовать первым номером и прессинговать претендента. Пятый и шестой раунды - за британцем. Усик несколько замедлился и этим начал пользоваться соперник. В конце шестого раунда у хозяина ринга прошло два мощных удара в голову - британская публика неистовствовала в ожидании продолжения.

Но в седьмом раунде Усик вернулся, уверенно забрав его себе. Восьмой раунд уже за Джошуа - он вспомнил об ударах по корпусу и не раз их пробивал.

На карточках судей после восьми раундов равновесие. И все решилось в заключительных четырех, на которые больше сил хватило у претендента. Но Джошуа с его взрывным характером и ударной мощью был опасным до конца. Он попадал, однако победить в тот вечер так и не сумел. А в финальном раунде вполне мог проиграть досрочно. Усик до максимума поднял темп и расстреливал Джошуа, который едва держался на ногах. Гонг прозвучал на 5 секунд ранее. Возможно, это спасло британца от нокаута. Все трое судей отдали последние четыре раунда Усику.

После объявления результата боя и послематчевых интервью Усик на ринге станцевал победный гопак - спустя девять лет после такого же, когда выиграл "золото" Олимпийских игр в Лондоне.

- У Джошуа есть право на использование возможности немедленного реванша, - рассказывает Александр Красюк, промоутер Усика. - По контракту никак нельзя провести промежуточный бой перед реваншем.

Менеджер Джошуа Эдди Гирн сообщил, что реванш может состояться в феврале 2022 года. Скорее всего - в Великобритании. Но сначала Энтони надо поправить здоровье. После боя он попал в больницу с подозрением на перелом стенок глазницы.

Александр Усик стал третьим боксером в истории после американца Эвандера Холифилда и британца Дэвида Хэя, который стал чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весовых категориях. Он вернул в Украину три титула, которые потерял Владимир Кличко в ноябре 2015 года. Тогда украинский чемпион проиграл британцу Тайсону Фьюри. После победы над Джошуа Усик стал первым номером в рейтинге тяжеловесов по версии статистического сайта "Боксрек".

3 основных чемпионских пояса имеет Александр Усик. Четвертый - по версии Всемирного боксерского совета - принадлежит британцу Тайсону Фьюри. Бой между спортсменами может состояться осенью следующего года.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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