"Динамо" сыграло вничью с "Шахтером"

Киевское "Динамо" сыграло вничью с донецким "Шахтером" - 0:0 в центральном матче чемпионата Украины по футболу. Поединок проходил в рамках 10-го тура. Результат позволил столичной команде сохранить отрыв от дончан в три очка.

- Несмотря на нулевую ничью игра понравилась, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 60 лет. - Не было откровенного доминирования. Команды поочередно перехватывали инициативу и стремились к господству. Было мало скандалов и, как теперь модно говорить, - хайпа. "Шахтер" играл без Траоре - форварда, который набрал прекрасную форму. Динамовцам пришлось выйти без Вербича, Беседина и Попова. Ну и, однозначно, очень удачный был выбор арбитра. Молодой судья Александр Шандор с напряжением справился безупречно. Все отсудил по делу: свистки своевременные, решения справедливые, без претензий.

Кого можно выделить в составах команд?

- У "Шахтера" безупречно действовала пара центральных защитников Марлон - Кривцов. Матвиенко провел один из лучших матчей. Могу отметить в центре поля Алана Патрика. Он долго искал свою игру, но сейчас это - лидер команды. Разочаровал Педриньйо. Футболист, которого купили за такие деньги (540 млн грн. - ГПУ), должен демонстрировать больше креатива и быть настойчивым в атаке.

В "Динамо" лучшим был Александр Караваев. Он напоминает универсала Владимира Бессонова в его бытность в команде. Тот начинал форвардом, а затем действовал на всех позициях в обороне. Караваев заметен и справа, и слева. Везде прекрасно выполняет свои функции. Понравился бразилец Витиньйо. Резкий, быстрый, агрессивный. Не боится пробивать, что мало свойственно бразильцам, которые хотят завести мяч в ворота. Словом, потенциал у него есть.

Тренер "Шахтера" Де Дзерби заявил, что видел на поле только одну команду - "Шахтер". Согласны?

- Де Дзерби тренирует только четвертый сезон (до "Шахтера" работал в итальянских "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло". - ГПУ). Ему надо быть скромнее в высказываниях. Он хвалил свою команду за характер после противостояния с "Генком" и "Монако" в квалификации Лиги чемпионов. Но куда делся этот характер во встрече с "Шерифом" (на старте группового турнира проиграли - 0:2. - ГПУ)? Ведь слово не воробей - вылетело и его запомнили. Несколько напоминает тренера нашей сборной Петракова. Считаю, что для его же блага Де Дзерби следует быть ответственным в высказываниях. Впереди еще много и триумфальных и провальных матчей. А в век интернета все сказанное будут помнить.

За Боснию не будут играть два лидера

Сборная Украины по футболу в октябре проведет два матча отбора к Кубку мира-2022. 9-го наши на выезде сыграют против Финляндии. 12-го - будут принимать Боснию.

- За Боснию не будут играть двое ведущих полузащитников - Пьянич и Раде Крунич. Эти потери нельзя приравнять к отсутствию в Украине Малиновского и Зинченко из-за тренерского решения и травм соответственно, - говорит Олег Федорчук. Все население Боснии и Герцеговины составляет 3,5 миллиона. Футболистов высокого класса можно пересчитать по пальцам одной руки. Если Украина теряет Малиновского и Зинченко - это плохо, но не критично. Босния без Пьянича потеряет большую часть своего потенциала. Конечно, иногда создается впечатление - если бы бывшие югославские команды еще раз поделить, то и тогда они держались бы на плаву. Однако держаться на плаву и выстоять в матче во Львове - несколько разные вещи.

Футбол. Кубок мира-2022. Квалификационный турнир. Группа "D"

9 октября, суббота

19:00 Финляндия - Украина

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

12 октября, вторник

21:45 Украина - Босния

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Примечание: время - киевское

Примечание: в финальную часть попадет победитель группы. Команда, занявшая второе место, будет играть два раунда стыковых матчей