Петраков плохо руководит игрой

Сборная Украины по футболу завоевала четыре очка в двух матчах квалификации к Кубку мира-2022. 9 октября наши на выезде обыграли Финляндию - 2:1, через три дня во Львове сыграли вничью против Боснии - 1:1.

Результат удовлетворительный. Украинцы ни в одном из поединков не убедили, что сильнее соперника. Главная проблема - слабая игра в последние 25-30 мин. матчей. Финны, уступив в первом тайме, впоследствии прижали нас к своим воротам и могли сравнять счет. С Боснией подопечные тренера 64-летнего Александра Петракова мощно сыграли 30 мин. Забили мяч, могли сделать это еще как минимум один раз. Но потом были проблемы в обороне. Тренер действует в три центральных защитника, хотя игроки "Динамо" и "Шахтера" не привыкли в клубах к подобной тактике.

Следствие - и на флангах, и в центре защиты Украины проблемы. Наши не успевают реагировать на перемещение и быструю игру в пас соперника во время позиционных атак и розыгрыша им стандартных ситуаций.

Сам тренер плохо руководит игрой. Проводит запаздывающие замены. Во львовском поединке при счете 1:0 снял атакующих игроков на 70-й мин. с целью удержания победы. Это дало двойной негативный эффект: все равно пропустили и не имели ресурсов выйти вперед.

Лучшим в обоих поединках был Андрей Ярмоленко. Забил и в Хельсинки, и во Львове. Но отсутствие достаточной игровой практики у клуба приводит его к усталости в конце матчей. Вместе с лидером потеряла силы вся команда.