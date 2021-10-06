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четверг, 07 октября 2021 00:45

Милевский закончил карьеру

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36-летний Артем Милевский объявил об окончании карьеры футболиста. Он - чемпион Украины-2009, полуфиналист Кубка УЕФА того же года, серебряный призер молодежного Евро и четвертьфиналист Кубка мира 2006 года.

- 2008-2010-е - пиковые годы Милевского. В то время он здорово играл. Причем не только сам - делал партнеров лучше. Был лидером и вожаком "Динамо", - говорит футбольный эксперт Всеволод Кевлич, 51 год. - Понимал свою роль на поле, собственные возможности и недостатки. Когда потерялась скорость, возможности стали меньше. Соответственно уровень упал.

Часть болельщиков от Артема открестилась. Но он - легенда клуба. Забивал много, играл в знаковых матчах. Делал шоу на поле.

Человек всегда должен быть чем-то недовольным в себе. Если не будет новых вызовов, исчезает внутреннее стремление - как в деньгах, так и в титулах. Милевский был в "шоколаде", ему хватало того, что получал. Преувеличенный контракт сыграл с ним злую шутку.

После игровой карьеры мог бы быть хорошим психологом. Он побывал во многих жизненных ситуациях, пережил немало эмоций. Хорошо чувствует людей. Может быть в тренерском штабе помощником. Объединять коллектив вокруг себя. Это человек, за которого готовы заступиться.

В позапрошлом году Милевский основал собственный канал на ютюбе.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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