Изжога и покалывание в ногах - о чем сигнализируют эти симптомы перед сном

 
Ексклюзивы
1/5
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 1593
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 225
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 612
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
6 Просмотров: 1386
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 369
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 306
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1332
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 738
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1485
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 594
Фото
Все фото
3
2
17
1
5
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Видео
Все видео
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 342
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1332
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 540
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1899
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 81
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
вторник, 23 февраля 2021 18:47

Изжога и покалывание в ногах - о чем сигнализируют эти симптомы перед сном

  Комментировать
Изжога и покалывание в ногах - о чем сигнализируют эти симптомы перед сном
У разі появи симптомів зверніться до лікаря. Фото: pixabay.com

Ощущение покалывания и жжения конечностей ног, стоп, лодыжки или голени называют синдромом Грирсона-Гопалан.

Еще одним из симптомов является тяжесть в ногах. Как правило, эти ощущения появляются ночью перед сном, пишет Daily Mail.

Многим людям причина синдрома Грирсона-Гопалан неизвестна, но он может быть связан с повреждением нервов, в частности с периферической невропатией.

Больше всего рискуют приобрести синдром люди, больные сахарным диабетом. Повышенный уровень сахара в крови со временем повреждает крошечные кровеносные сосуды, которые питают нервы. Также он может появиться у тех, кто проходил химиотерапию, имеет почечную недостаточность или аутоиммунные заболевания.

Стоит опустить ноги в прохладную воду на 10-15 мин., чтобы снять симптомы или поднять ноги вверх перед сном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как кофеин влияет на функции головного мозга человека

Еще одна проблема, встречающаяся у людей вечером, - изжога. Она возникает из-за употребления тяжелой и калорийной пищи, курение, лишний вес и стресс - ухудшают ситуацию. С таким симптомом следует обратиться к врачу и сделать обследование. Повышенная кислотность в желудке может повредить органы пищеварения.

После менопаузы недостаток женского гормона эстрогена вызывает изменения мочевого пузыря и влагалища, повышая вероятность хронических инфекций у женщин.

В результате может появиться неприятный запах и недержание мочи. Врач посоветует кремы и лекарства, которые смогут снять симптомы, и назначит лечение, чтобы избавиться инфекции.

Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные дни может ухудшить психическое здоровье человека и вызвать депрессию. Это связано с нерегулярным режимом сна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Изжога и покалывание в ногах - о чем сигнализируют эти симптомы перед сном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Началась вакцинация

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 21034
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 14904
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 1 Просмотров: 13221
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 11205
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира Просмотров: 9342
Здоровье
Украина зарегистрировала вторую вакцину от коронавируса
Украина зарегистрировала вторую вакцину от коронавируса Просмотров: 315
Назвали масло, которое преодолевает инфекции
Назвали масло, которое преодолевает инфекции Просмотров: 468
В "Буковеле" закрыли все рестораны и кафе
В "Буковеле" закрыли все рестораны и кафе Просмотров: 342
Какими должны быть признаки действенной вакцины от коронавируса
Какими должны быть признаки действенной вакцины от коронавируса Просмотров: 252
Врач назвал орган-мишень коронавируса
Врач назвал орган-мишень коронавируса Просмотров: 819
Больше всего комментируют
6
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
4
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Голосов: 366
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть