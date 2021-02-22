Изжога и покалывание в ногах - о чем сигнализируют эти симптомы перед сном

У разі появи симптомів зверніться до лікаря. Фото: pixabay.com

Ощущение покалывания и жжения конечностей ног, стоп, лодыжки или голени называют синдромом Грирсона-Гопалан.

Еще одним из симптомов является тяжесть в ногах. Как правило, эти ощущения появляются ночью перед сном, пишет Daily Mail.

Многим людям причина синдрома Грирсона-Гопалан неизвестна, но он может быть связан с повреждением нервов, в частности с периферической невропатией.

Больше всего рискуют приобрести синдром люди, больные сахарным диабетом. Повышенный уровень сахара в крови со временем повреждает крошечные кровеносные сосуды, которые питают нервы. Также он может появиться у тех, кто проходил химиотерапию, имеет почечную недостаточность или аутоиммунные заболевания.

Стоит опустить ноги в прохладную воду на 10-15 мин., чтобы снять симптомы или поднять ноги вверх перед сном.

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Еще одна проблема, встречающаяся у людей вечером, - изжога. Она возникает из-за употребления тяжелой и калорийной пищи, курение, лишний вес и стресс - ухудшают ситуацию. С таким симптомом следует обратиться к врачу и сделать обследование. Повышенная кислотность в желудке может повредить органы пищеварения.

После менопаузы недостаток женского гормона эстрогена вызывает изменения мочевого пузыря и влагалища, повышая вероятность хронических инфекций у женщин.

В результате может появиться неприятный запах и недержание мочи. Врач посоветует кремы и лекарства, которые смогут снять симптомы, и назначит лечение, чтобы избавиться инфекции.

Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные дни может ухудшить психическое здоровье человека и вызвать депрессию. Это связано с нерегулярным режимом сна.