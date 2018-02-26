Лобановский, Блохин и Буряк отказались спасать Киевскую область

О том, как киевское "Динамо" играло в полном составе за сборную Советского Союза и национальную команду Украины, известно всем. Болельщики команды заслуженно этим гордятся. Но "динамовцы" в полном составе выступали не только за сборные. И речь идет не о 1920-30-х годах, а о более близкой истории, свидетели которой еще среди нас.

Говорят, статистика знает все. Всегда имел в этом сомнения: статистики - тоже люди и могут ошибаться. В год 90-летия киевского "Динамо" футбольные статистики еще раз перерыли архивы. Там, кажется, есть каждый матч великого клуба. Причем не только основного состава, но и дублеров, юношей и т.д. Однако об игре, о которой я собираюсь напомнить, ни в одном доступном мне архиве нет ни одной записи. А это был поединок с участием основного состава "Динамо". Именно поэтому решил рассказать эту почти детективную историю. Если где-то ошибусь, меня поправят еще живые участники той встречи.

Это произошло в июне 1979 года. Москва и еще четыре города Советского Союза, в том числе и Киев, готовились принимать в следующем году Олимпийские игры. Генеральной репетицией этих соревнований должна была стать летняя Спартакиада народов СССР, финал которой спланировали день в день по графику игр будущей Олимпиады. По этому случаю в программу Спартакиады вернули футбол. Финальный турнир с участием сборных Москвы, Ленинграда и 14 союзных республик, почему-то кроме Эстонии, прошел по формуле финала Кубка мира - турнир за год до этого состоялся в Аргентине. Одну из групп футбольной Спартакиады принимал Киев, который через год провел групповой турнир олимпийского футбольного турнира.

По правилам тех времен, перед Всесоюзной спартакиадой должны были пройти Спартакиады союзных республик. Поэтому в Украинской ССР следовало провести футбольный турнир Спартакиады.

Он длился с 13 по 24 июня. Сначала команды областей разбили на шесть подгрупп, после чего победители разыграли титул в финальном турнире в тогдашнем Днепропетровске. Ради этого соревнования в первенстве второй лиги устроили двухнедельный перерыв - предполагалось, что каждую область будет представлять команда второй лиги.

Киевскую область было доверено представлять столичному СКА, а матчи подгруппы, где должна была играть команда, проводили в Киеве. И надо же было такому случиться - киевские "армейцы", один из лидеров второй лиги, проиграли первый поединок. Следующий был против ровенского "Авангарда", который представлял свою область и тоже был среди лидеров второй лиги.

Вот тогда кто-то из высшего футбольного начальства решил спасти престиж Киевской области. И на второй матч в Ровно вместо СКА отправили другую столичную команду - "Динамо".

"Динамовцы" только вернулись из Москвы, где выиграли поединок высшей лиги против ЦСКА. Поэтому для "разминки" перед следующей игрой с московским "Торпедо" их посадили в красный "Икарус" и отправили в Ровно. Судя по всему, ехать футболисты не хотели. Автобус отправился без Валерия Лобановского, Олега Блохина и Леонида Буряка. Все остальные вышли на поле стадиона в Киеве в 16 часов в субботу 16 июня 1979 года.

Никаких объявлений о приезде "Динамо" в Киеве не было. За полгода до того на товарищеском матче с участием киевлян народ едва не развалил стадион - собралось более 30 тысяч болельщиков! А в этот раз арена была почти пуста - турнир Спартакиады никого не интересовал. Поэтому Виктор Колотов с партнерами играли против местного "Авангарда" практически без зрителей.

Я на эту игру опоздал. Думал, будет играть киевский СКА. Поэтому пришел только на второй тайм, чтобы не покупать билет. Как же удивился, когда увидел на поле "Динамо"! И это еще не все. На табло был счет - 2: 0 в пользу хозяев.

То ли "Авангард" тогда сыграл выше своих возможностей, то ли "динамовцы" не стремились отдать все силы, но сенсационный счет матча между Киевской и Ровенской областями, а фактически между "Динамо" и "Авангардом", так и не изменился. Киевляне после игры сразу отправились в столицу. Их выступление области не помогло. Свидетелями поражения стали несколько сотен случайных зрителей. А протоколы той Спартакиады, если и сохранились, лежат где-то в глубоких архивах.

Результат - реальный официальный матч основной состав "Динамо", пусть и под вывеской "Киевская область", оказался вне статистики. Я решил исправить эту ошибку и восстановить историческую справедливость. Думаю, футбольные статистики будут мне за это благодарны. Что касается протокола игры, уж извините.