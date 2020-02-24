Польша и Россия заключили соглашение, которое касалось украинцев

Барские конфедераты молятся перед битвой под Лянцкороной 1771 год. Картина Артура Гротгера Источник: wikipedia

Речь Посполитая и Российская империя заключили в Варшаве соглашение по религиозному вопросу 24 февраля 1768-го. Оно вызвало значительные церковные и военные потрясения в Польше и в Украине.

Король Станислав Понятовский предоставил православным и протестантам, которых называли диссидентами, свободу вероисповедания и сравнял их с католиками во всех общественных правах. При этом католицизм признавался ведущим христианским направлением в Польше. В обмен на это, российская императрица Екатерина II, которая была "обеспокоена" положением православных украинцев, пообещала неприкосновенность границ и внутренних дел Речи Посполитой.

В ответ на соглашение, возмущенная часть оппозиционной к королю шляхты создала вооруженный союз, известный как "Барская конфедерация". Акт подписали в доме шляхтича Рафала Дзержка в поселке Михайловка Барского староства - ныне Винницкой области. Свои действия направили против короля и вмешательства России во внутренние дела Польши. Начали активные бои с российскими войсками, которые вступили на Правобережную Украину. Кроме этого, начали пытать, вырезать и грабить православных украинцев, не жалели ни женщин, ни детей, ни стариков. Разрушали церкви и монастыри на Киевщине, Волыни и Подолье, показывая, что не признают порядков "российского приспешника".

Украинцы начали противодействовать. Игумен Мотронинского монастыря на Черкасщине Мельхиседек Значко-Яворский, известный антипольской пропагандой, начал уговаривать бывшего монаха монастыря Максима Зализняка поднять восстание и расправляться с поляками. Он показал ему поддельный "указ" императрицы Екатерины, которая "призвала покончить с ляхами". Тогда Зализняк собрал и возглавил отряды гайдамаков. Началось национально-освободительное восстание - "Колиивщина".

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За год российские войска, в помощь которых искренне верил Максим Зализняк и его соратник Иван Гонта, коварно подавили восстание, распространив русскую власть на Правобережье. Отряды Барской конфедерации продолжали борьбу с Россией до поражения в 1772 году. Именно тогда состоялся Первый раздел Речи Посполитой между Австрийской, Российской империями и Королевством Пруссия. За 20 лет страна прекратит существование и станет частью этих государств. Украину поделят между собой 2 большие империи.

12 февраля 1798 года в Петербурге умер последний король Речи Постолитой 66-летний Станислав II Август Понятовский. У него случился инсульт. По требованию российской императрицы Екатерины II он был вынужден отречься от престола и переехал в Петербург, где жил на выделенную ему пенсию без права выезжать за границу.