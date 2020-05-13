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четверг, 14 мая 2020 07:20

Рада приняла "антиколомойский" закон

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13 мая Верховная Рада поддержала во втором чтении "антиколомойский" закон — о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Его принятие поможет Украине продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

За решение проголосовали 270 депутатов. От фракции "Слуга народа" 200 парламентариев поддержали документ, от "Европейской солидарности" — 23, "Голоса" — 18, группы "За будущее" — 3, "Доверие" — 16, внефракционные — 10.

Во время голосования в зале был президент Владимир Зеленский.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение только в денежной форме. Если даже решение о выводе банка признают незаконным, это не станет основанием для его возвращения бывшим владельцам.

После первого чтения нардепы подали в закон 16 335 поправок. Более 13 тыс. из них внесли нардепы из "Слуги народа".

Закон вступит в силу после подписи президента.

"Антиколомойским" документ называют, потому что он должно сделать невозможным возвращение национализированного Приватбанка его бывшим владельцам. В частности, олигарху Игорю Коломойскому.

Автор: Анна КОРОЛЬ
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Дата
14
мая

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