В Трускавце "слуги" договорились отправить в отставку Разумкова

- Депутаты здесь другие. Они более живые, чем под куполом. Нужно чаще выходить и смотреть, как живут люди, - говорит президент 43-летний Владимир Зеленский в Трускавце на Львовщине 2 октября. Глава государства прибыл на выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа". Депутаты приехали поездом 1 октября. Заседали два дня.

За номера в пятизвездочных отелях "Риксос", "Миротель" и в санатории "Лесная песня" платили от 1,7 тыс. грн до 4,1 тыс. грн из своих карманов, по словам нардепов. После работы устроили вечеринку и награждение. Награждали депутатов в 16 номинациях. Некоторые были шуточные. Нардепу 30-летнему Жану Беленюку дали награду за сон во время заседания "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх". Беленюк завоевал единственную золотую медаль Олимпиады в Токио для Украины. Председателю фракции Давиду Арахамии, 42 года, и руководителю партии 37-летнему Александру Корниенко - за разговор о "корабельной сосне". В прошлом году во время неформального общения так вспомнили коллегу Ирину Аллахвердиеву. 49-летний Николай Тищенко победил в номинации "Турбо жим-жим". Нардеп часто выкладывает фото и видео из спортивного зала.

В Трускавце собрали 175 подписей, чтобы инициировать отставку председателя Верховной Рады 37-летнего Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Самого председателя ВР не пригласили. Ожидают 240 голосов "за" его отставку во время голосования в Раде, необходимо - 226. Начали дело 4 октября, процедура продлится до 10 дней.

Единственным кандидатом на замену Разумкова "слуги" рассматривают его первого заместителя 45-летнего Руслана Стефанчука. Об этом сказала нардеп из "Слуги народа" Евгения Кравчук, 35 лет, в эфире канала "Украина 24".

В сентябре Разумков направил письмо в Венецианскую комиссию с оценкой президентского законопроекта об олигархах. Впоследствии заявил, что голосование за него прошло с нарушениями регламента. Назвал действия депутатов фальсификацией. После мероприятий в Трускавце Разумков предложил "слугам" встретиться. Те не согласились.

- Мы все сказали друг другу публично и с глазу на глаз, - говорит Корниенко.

На заседание "слуг" в Трускавце приехали генпрокурор 43-летняя Ирина Венедиктова и глава Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Новиков, 39 лет. А также министры внутренних дел 41-летний Денис Монастырский, цифровой трансформации 30-летний Михаил Федоров, иностранных дел 40-летний Дмитрий Кулеба, финансов 40-летний Сергей Марченко. СБУ, таможню, Государственную фискальную службу представляли заместители.

- В сентябре стали непримиримыми противоречия между Разумковым и его бывшей фракцией. Спикер давно начал самостоятельную политическую деятельность, - говорит политолог Владимир Фесенко, 62 года.

- Разумков дистанцировался от команды президента. Процедура отставки была вопросом времени. Закон об олигархах стал катализатором обострения. "Слуги" воспользовались моментом - встретились с президентом, обсудили этот вопрос. Окончательное решение об увольнении Разумкова принимали именно в Трускавце. Главная задача собрания была - сплочение команды.

Встреча с министрами - неофициальная оценка работы Кабмина. Отчет перед монобольшинством. Оценивали и отдельных депутатов. Много вопросов по силовому блоку. В планах есть реформа правоохранительной системы, СБУ. Значительную часть таких структур возглавляют представители команды президента - Венедиктова, Монастырский, Баканов.

Отставку премьера Дениса Шмыгаля не обсуждали. Но замечания к работе Кабмина и риски для Шмыгаля есть. Правительство разработало новый вариант программы деятельности, чтобы подстраховаться. Решили "обкатать" ее перед "слугами". Чиновники хотят для себя год парламентского иммунитета. Но им это гарантировать никто не может.

"Если Разумкова все же отставят - это окончательно сосредоточит всю власть в руках Зеленского и ОП. А также уничтожит парламентаризм и закрепит личную ответственность Зеленского за все. За каждый провал, - пишет политолог Алексей Голобуцкий, 45 лет, в фейсбуке. - А негатива много. И в ближайшие месяцы будет еще больше. Непонятные терки вокруг спикера ВР уничтожают баланс.

Но вернуть приемлемое для украинцев парламентско-президентское государственное устройство без протестов вряд ли удастся. "Зе-команда" за два года подорвала основы парламентаризма. Сегодня мы фактически президентская республика".