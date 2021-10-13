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четверг, 14 октября 2021 07:35

"Зеленский лично настаивал на отставке Разумкова"

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- Банковая - какое-то проклятое место. Очень меняет людей, - говорит 38-летний Дмитрий Разумков в интервью "ВВС Украина". 7 октября в Верховной Раде его сняли с должности председателя. "За" проголосовали 284 народных депутата. 215 - из "Слуги народа", 20 - из "Батьківщини". Группа "За будущее" дала 19 голосов, "Довіра" - 18. Также шестеро депутатов "Голоса" и шесть внефракционных. Против отставки были семь депутатов "слуг".

В 2019-ом назначение Разумкова поддержали 382 парламентария. Теперь он планирует как внефракционный народный депутат войти в Комитет по вопросам свободы слова.

8 октября в Верховной Раде избрали спикером 45-летнего Руслана Стефанчука. До этого был первым заместителем Разумкова.

- Искренне благодарен за доверие. Попытаюсь сделать все, чтобы оправдать его, - сказал Стефанчук после назначения. Раньше говорил, что его устраивает предыдущая должность.

- "Слуги" собирались в Трускавце (1-2 октября депутаты "СН" на выездном заседании подписывались за отставку Разумкова. Мероприятие посетил и президент Зеленский. - ГПУ) именно для того, чтобы решить вопрос отставки спикера. Но не смогли самостоятельно собрать 226 голосов, - говорит политтехнолог 55-летний Виталий Бала.

- После голосования депутатам откровенно угрожали. Однако собрать необходимые голоса все равно не смогли.

У Разумкова сыграл инстинкт политического самосохранения. Понял, что принимать законы так, как хочет Офис президента - незаконно. Ответственность за это может наступить и в соответствии с Уголовным кодексом. Должен был определиться - остается на "Титанике" беззакония или уйдет сам. Он должен показать, что является альтернативной Зеленскому для разочарованных в "Слуге народа" избирателей.

Стефанчук будет пренебрегать законами, чтобы выполнять прихоти Банковой. Готов служить без вопросов - именно этот типаж нужен команде Зеленского.

- Разумков хочет быть в политике надолго, - говорит политолог 61-летний Алексей Панич.

- "Слуги" - это одноразовый проект. Не будет Зеленского - не будет фракции. Поэтому те, кто хочет остаться, обязательно должны отойти от президента. Разумков заранее это сделал.

Зеленский лично настаивал на увольнении главы. У "слуг" партийная дисциплина почти как у большевиков. Но проблема этой партии - нет идеологии. Все вокруг личностей.

Стефанчук будет играть в политику так, чтобы потом не сесть в тюрьму. Свое будущее после парламента видит в Украине. Голосование за сокращенную процедуру рассмотрения законопроекта об олигархах показало его тактику (во время голосования фракции "Батьківщина" и "Европейская солидарность" выступили за отстранение Стефанчука от председательства на заседании из-за нарушения регламента. Заявили об этом из-за отказа от рассмотрения каждой отдельной поправки. Зал не поддержал отстранение. - ГПУ). Стефанчук не голосовал за закон. Он вел заседание, конечно, "покорился" решению парламента. Когда встанет вопрос, что это было незаконно, с нарушением процедуры - будет нести ответственность последний среди "слуг". Это показательная история - какой логикой он будет руководствоваться в должности.

Имеет четыре машины

Дмитрий Разумков - из Бердичева Житомирской области. Родился 8 октября 1983-го.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года возглавлял список "Слуги народа". На выборах президента 2019-го работал представителем тогда кандидата Владимира Зеленского. Совладелец агентства "Юкрейниан политконсалтинга групп". С 2006 года - работает в сфере политического консультирования и технологий. С 2006-го до 2010 года был членом "Партии регионов". По образованию - правовед, изучал международные экономические отношения. С женой Юлией Чайкой воспитывают двух сыновей.

В 2020 году на должности спикера заработал 547 тыс. грн. 12 тыс. получил от продажи электроэнергии по зеленому тарифу. Наличными задекларировал более 31 млн грн. Жена - 5,9 млн грн. Заработала 6,7 млн грн - от предпринимательской деятельности. Разумков имеет две квартиры на 78 и 165 кв. м и земельный участок почти 1 тыс. "квадратов". У Юлии - жилой дом на 489,6 "квадрата" в Николаеве и две квартиры. Также земельные участки. У семьи четыре авто - "Тойота Ленд Крузер 200", "Тойота Кэмри", "Тесла Модел S" и "БМВ Х5". Летом проехал 101 км на велосипеде за 5 часов.

Жил в тещиной квартире

Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе.

Представлял президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, был его советником. В парламент прошел вторым в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах 2019 года. По специальности - правовед. Работал проректором в Хмельницком институте регионального управления и права. Руководил отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. Работал также в Национальной академии прокуратуры.

В прошлом году задекларировал 595 тыс. грн заработной платы. 43 тыс. грн - как пожизненную выплату за звание члена Национальной академии правовых наук. 60 тыс. - доход от предоставления имущества в аренду. Семья владеет квартирой в Киеве более чем 100 "квадратов" и тремя - в Хмельницкой области. Также в их собственности земельный участок и гараж. Имеют два авто - "Митцубиси Аутлендер" и "Рено Каптур". С женой Мариной воспитывают сына и дочь.

Попал в скандал из-за компенсации выплат на аренду жилья в столице. Жил в квартире тещи Татьяны Ситарук. Деньги за это компенсировала Верховная Рада, сообщало общественное движение "Честно". Стефанчук заявлял, что с юридической стороны нарушений нет: "Право выбрать квартиру, как и место проживания - это мое право как арендатора". Впоследствии через два месяца вернул компенсацию из своей зарплаты.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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Дата
14
октября

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

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