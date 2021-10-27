 
Ексклюзивы
1/5
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 558
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 1224
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 1620
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 2853
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2349
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1341
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 657
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1890
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1395
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 2610
Фото
Все фото
2
3
4
3
2
В Трускавце &quot;слуги&quot; договорились отправить в отставку Разумкова
В Трускавце "слуги" договорились отправить в отставку Разумкова
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3456
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1017
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 918
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 792
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2745
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 891
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
воскресенье, 31 октября 2021 11:16

"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду

  Комментировать

- В Черкассах есть все - люди, уникальные места, история. Надо просто привести это к нормальному качественному виду, — говорит президент 43-летний Владимир Зеленский после открытия Шевченковского центра в Каневе Черкасской области. Во время рабочей поездки водил с собой мэра Золотоноши 54-летнего Виталия Войцеховского — кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в округе №197. Там – в Золотоноше, Каневе, части Сосновского района города Черкассы, частях Каневского и Черкасского районов 31 октября состоятся промежуточные выборы в Верховную Раду. В январе нардепа из этого округа 30-летнего Александра Скичко президент назначил главой Черкасской областной государственной администрации.

Автор: president.gov.ua
  Охрана Владимира Зеленского придерживает металлические конструкции с информационными плакатами. От сильных порывов ветра они рискуют упасть. Президент находился в рабочей поездке в Черкасской области 20 октября. Кандидат в народные депутаты от партии ”Слуга народа” в округе №197 Виталий Войцеховский (на фото слева) встретил его в Каневе и сопровождал к Золотоноше
Охрана Владимира Зеленского придерживает металлические конструкции с информационными плакатами. От сильных порывов ветра они рискуют упасть. Президент находился в рабочей поездке в Черкасской области 20 октября. Кандидат в народные депутаты от партии ”Слуга народа” в округе №197 Виталий Войцеховский (на фото слева) встретил его в Каневе и сопровождал к Золотоноше

В округе баллотируются 25 кандидатов. В частности, самовыдвиженец экснардеп Владислав Голуб, бывший нардеп Андрей Ильенко от "Свободы", кандидат от "Европейской солидарности" - первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко, из "Национального корпуса" - Дмитрий Кухарчук. Зарегистрировали и "клона" для кандидата Войцеховского. Мужчина сменил свое имя и фамилию за шесть дней до регистрации. Суд упразднил изменение имени этого кандидата. "Клона" получил и самовыдвиженец Голуб.

31 октября будут выбирать народного депутата также от округа №184 на Херсонщине - город Новая Каховка, Бериславский, Великолепетский, Великоалександровский, Высокопольский, Горностаевский и Нововоронцовский районы. Парламентарий из этого округа 50-летний Игорь Колыхаев в прошлом году был избран мэром Херсона.

На мандат претендуют 15 кандидатов. В частности, заместитель председателя областного совета Геннадий Лагута от партии "Нам здесь жить". От "Слуги народа" - глава облгосадминистрации 37-летний Сергей Козырь. Его имя накануне выборов разместили на билборде программы Зеленского "Большая стройка" с надписью: "Сергей Козырь. Пообещали — сделали".

В Харькове будут выбирать мэра. Геннадий Кернес, занимавший должность с ноября 2010-го, умер из-за осложнений коронавируса в прошлом году. Претендуют на кресло городского головы 11 выдвиженцев. Исполняющий обязанности городского головы, секретарь Харьковского горсовета 54-летний Игорь Терехов идет на выборы от партии "Блок Кернеса - успешный Харьков".

Среди кандидатов бывший народный депутат и мэр Михаил Добкин идет самовыдвиженцем, Владимир Плетнев - от "Партии Шария", Александр Скорик - от "Европейской солидарности". Самый молодой претендент - 25-летний Константин Немичев от партии "Национальный корпус". Единственная женщина – Алина Мустафаева. Самому старшему кандидату – 64 года. Это пенсионер Виктор Величков, самовыдвиженец, член ОПЗЖ. Кандидата от "Слуги народа" нет.

Предстоят внеочередные местные выборы в Донецкой и Луганской областях. Это 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь в Северодонецком и Щастянском районах Луганщины. В августе Центральная избирательная комиссия заявила о невозможности провести там голосование. Однако это решение обжаловали в суде.

На организацию голосования 31 октября из бюджета было выделено почти 65 млн грн.

- Для "Слуги народа" важно показать, что их рейтинг критически не снижается. Так подтвердят статус провластной партии, - рассказывает глава Гражданской сети "Опора" 39-летняя Ольга Айвазовская.

— На эти выборы не могли выдвигать кандидатов, которые не были активны в округе или в регионе. Претенденты-туристы выиграть не смогут. Кампания короткая и повысить рейтинг для новоприбывшего сложно.

Мэр Золотоноши имеет персональный рейтинг. Его выбирали в пределах того округа, где он выдвинулся. Имеет узнаваемость и возможность задействовать административный ресурс. То же касается Херсонщины. Резерв партии власти – незначительный. Ставка на главу облгосадминистрации для них кажется перспективной.

Админресурс – не новое явление, но его нет в законах. Президент неоднократно использовал свою узнаваемость и бюджетные средства для визитов и представления кандидатов от "Слуги народа". Так было на местных выборах. Это нарушение стандартов честного и свободного волеизъявления. Наказание за это не предусмотрено.

- Выборы важны лично для Зеленского и "Слуги народа", чтобы показать лидерские позиции. Готовы идти на все, — говорит председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, 48 лет. - Можно вспомнить печальную победу кандидата от "СН" Василия Вирастюка в Ивано-Франковской области (во время подсчета голосов на участок приехали представители "Слуги народа" и Служба безопасности. Впоследствии выяснилось, что исчезли бюллетени. - ГПУ). Он фактически проиграл голосование, но выиграл подсчет голосов из-за исчезновения части бюллетеней. Все это по лекалам 1990-х. Другие политические партии не сделали выводов — проглотили ситуацию с фальсификацией. В Херсонской и Черкасской областях эта ситуация может повториться.

Зеленский приезжал в Черкасскую область якобы с рабочим визитом, который был только в пределах округа и с привлечением претендента от "слуг". Использует админресурс для поддержки своего кандидата.

Другие технологии в этом округе напоминают подкуп избирателей. Заключают соглашения с агитаторами и наблюдателями, которых поощряют материально. Эти факты фиксируют политические оппоненты "Слуги народа". Опыт Ивано-Франковска свидетельствует: если кандидат не побеждает, можно использовать другие механизмы. Это негатив для репутации государства. Украину будут воспринимать так, что не может провести демократические выборы.

Кандидатами взяли мэра и главу ОГА. Это потому, что партия Зеленского остается полувиртуальной, их офисы пустые. Проще вкладывать деньги в рекламу, а не строить структуру. Теперь "слугам" не хватает авторитетных кандидатур на местах. Баллотирование главы ОГА – это нелогично вообще. Занимает высокую должность, которую разменяет на мандат депутата. Проблемы на местах очень велики, если партия прибегает к такому.

С другой стороны, партия власти не участвует в выборах в Харькове. Имеет одни из самых высоких рейтингов, но здесь сдалась. Это свидетельствует о том, что "Слуга народа" не имеет реальной региональной структуры.

- Не хотелось бы, чтобы выборы в Харькове были грязные. А они такими, скорее всего, будут, — говорит политолог Виталий Бала, 55 лет. - Власть определилась, что поддерживает Терехова. У них нет сильного кандидата. Поэтому им нужно, чтобы поддерживающий человек побеждал. Что будут фальсификации и подкуп, понятно. Власти имеют контроль над правоохранителями и закроют глаза на это. Но неизвестно, позволит ли это Терехову набрать более 50 процентов в первом туре. Если все будет так, как в Ивано-Франковске, это не выборы, а назначение победителей.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки

В Египте разбился российский самолет

Фашисты заставили короля избрать главу правительства

Самое читаемое
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
8
 Просмотров: 13482
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19 Просмотров: 13338
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
3
 Просмотров: 7344
Молдова на 5 лет подписала контракт с Газпромом. Украина собирается поставить в страну-соседку 12 млн кубов газа
Молдова на 5 лет подписала контракт с Газпромом. Украина собирается поставить в страну-соседку 12 млн кубов газа Просмотров: 4896
&quot;Никогда не была столь сексуальной&quot; - Кароль позировала в прозрачном платье
"Никогда не была столь сексуальной" - Кароль позировала в прозрачном платье
5
 Просмотров: 4554
Политика
"Зеленский лично настаивал на отставке Разумкова"
"Зеленский лично настаивал на отставке Разумкова" 3 Просмотров: 738
Нардеп Антон Поляков умер в такси
Нардеп Антон Поляков умер в такси Просмотров: 27
В Трускавце "слуги" договорились отправить в отставку Разумкова
В Трускавце "слуги" договорились отправить в отставку Разумкова
2
 Просмотров: 207
Коломойский вывел миллиард гривен через фирмы Зеленского
Коломойский вывел миллиард гривен через фирмы Зеленского Просмотров: 54
"Расширяют полномочия Совета безопасности и обороны. Президент это сможет использовать для узурпации власти"
"Расширяют полномочия Совета безопасности и обороны. Президент это сможет использовать для узурпации власти" Просмотров: 126
Больше всего комментируют
3
Севастополь обороняли 250 дней
3
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3
Перед выборами в Харькове СБУ начала антитеррористические учения
3
Переговоры по возвращению Саакашвили в Украину не велись и не ведутся – МИД Грузии
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Голосов: 923
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть