Нардеп Антон Поляков умер в такси

11 октября в Чернигове попрощались с нардепом из группы "За будущее" 33-летним Антоном Поляковым. Умер в такси в Киеве в ночь на 8 октября. Его без сознания нашли патрульные в автомобиле, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Врачи "скорой" не смогли реанимировать.

Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, показало вскрытие. В крови умершего обнаружили алкоголь и наркотик метадон.

- Версии две - либо он сам принял препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили, - говорит пресс-секретарь министра внутренних дел Артем Шевченко, 43 года.

- Накануне смерти Поляков в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым употреблял алкоголь, - говорит начальник полиции Киева Иван Выговский, 41 год. - Из-за ссоры с сожительницей депутат не захотел ехать домой. Почти полтора часа со знакомым на его машине катался по городу. Затем спутник предложил Полякову на такси добираться домой.

Нардеп выпивал с уроженцем российской Вологды Русланом Джамбулатовым. Он - помощник сожительницы Полякова нардепа Анны Скороход, 31 год. Вез его таксист Эльмир Мирзаев. С 2017 года - подсудимый по делу о торговле людьми.

Прощание с нардепом началось в 10:00 в Черниговской филармонии. Пришли более 100 человек - родственники, коллеги, вдова Галина Полякова.

На мероприятии была и Скороход. Об их отношениях стало известно после смерти парламентария. Вдова спросила депутата, как та посмела прийти, та вышла из здания. Цветы, которые положила на гроб сожительница, убрала мать покойного.

Поляков окончил университет по специальности право. Имел магазин по продаже напольных покрытий. С 2016 года возглавлял общественную организацию "Украинский центр противодействия преступности и коррупции". В 2019-ом во время досрочных выборов в Верховную Раду победил на мажоритарном округе в Чернигове. Баллотировался от "Слуги народа".

В ноябре 2019-го Полякова и Скороход исключили из фракции "СН". Поляков критиковал фракцию в своем телеграм-канале. Не голосовал с монобольшинством. В 2020 стал членом депутатской группы "За будущее". Проиграл выборы мэра Чернигова.

В браке имел двоих детей.

Антона Полякова похоронили на кладбище "Яцево" в Чернигове.