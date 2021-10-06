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четверг, 07 октября 2021 07:20

Коломойский вывел миллиард гривен через фирмы Зеленского

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Владимир Зеленский и его окружение могли участвовать в отмывании денег Приватбанка. Речь идет о переводах на 1,063 млрд грн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Об этом опубликовали фильм "Офшор 95" журналисты проекта "Следствие. Инфо".

Расследование сделали из утечки 11,9 млн финансовых документов. Получила название "Пандора пейперс". Бумаги год исследовали более 600 журналистов из 117 стран. В документах фигурируют президент России Владимир Путин, король Иордании Абдалла II, премьер Чехии Андрей Бабиш. Также мировые знаменитости: топ-модель Клаудиа Шиффер, певцы Хулио Иглесиас и Шакира, музыканты Элтон Джон и Ринго Старр, нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса.

Из свыше трехсот фигурантов расследования "Пандора пейперс" 38 - украинцы. Это больше всего из всех стран.

В 2012-ом студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1" Коломойского. "Кварталовцы" зарегистрировали более десятка офшорных фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В центре сети находилась компания "Малтекс мультикапитал групп". Ее поровну поделили между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров, "кварталовца" Андрея Яковлева. Номинальным владельцем центра сети выступала компания "Давегра" нынешнего руководителя СБУ Ивана Баканова, 46 лет, говорится в документах. Они частично подтвердили схему перевода средств от структур Коломойского фирмам Зеленского и его соратников.

Премьеру фильма расследователи планировали 3 октября в Малой опере в Киеве. За 5 ч. до показа директор заведения Алексей Прасол заявил, что не будет показывать ленту о президенте. Впоследствии позволил. В сети ютюб за 18 часов ее посмотрели более 300 тыс. раз.

- В этой информации нет никакого компромата, - говорит советник руководителя Офиса президента 49-летний Михаил Подоляк. - Бизнес-практики 2000-х и первой половины 2010 года в Украине требовали инструментов защиты собственности от тогдашней власти. Защищать бизнес при Януковиче было вполне понятной задачей.

- Если Зеленский избавится от окружение, это не поможет ему выйти сухим из воды. Уже его самого подозревают в коррупции, - говорит политолог Виктор Бобыренко, 51 год.

- Сейчас Офис президента горячится. Ищет темы, которыми можно отвлечь внимание от этой истории. Будет пытаться выпустить пар через заседание Совета национальной безопасности. Или начнут обсуждать важность украинского языка через Максима Бужанского (депутат от "Слуги народа", зарегистрировавший законопроект, который должен отменить в законе о языке требования о переходе учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. - ГПУ ). Рейтинг Зеленского упадет. Но не сильно, потому что президент имеет группу избирателей, которые все прощают.

Ситуация может стать показательной в борьбе с олигархами. Если их каналы отреагируют слабо, это будет свидетельствовать, что никакой деолигархизации нет.

Для мира Зеленский - президент. Однако после скандала его могут "забывать" приглашать, пытаться удалиться. Байден звать в гости не станет.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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Дата
07
октября

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