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пятница, 19 июля 2019 05:31

За 20 минут собрали 373 килограмма мусора

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12 июля в селе Вязовок Городищенского района Черкасской области провели экофестиваль. Его инициировал благотворительный фонд "Урожай - громаде" при финансовой поддержке сельскохозяйственного предприятия "Научно-производственная фирма "Урожай", которая входит в Группу МХП. На мероприятие пришли около 400 жителей Вязовок и соседних сел.

- На экофестивалях люди учатся любить и уважать природу, - говорит 55-летняя Наталья Шабадаш, исполняющая обязанности старосты Вязовок. - Мы сделали заявку. Хотели, чтобы и у нас такое было. Предприятие "Урожай" нас поддержало.

Фестиваль провели возле дома культуры. Установили надувную горку и батут. Дети развлекались на них бесплатно. Рядом готовили кашу с мясом. Посетителям разрисовывали лица, продавали сумки из ткани, браслеты с мотивировочными надписями, беспроигрышные лотереи.

У точки продажи лотерейных билетов выстроилась очередь. За 35 грн каждый мог попробовать выиграть смартфон - главный приз от директора "Урожая" 39-летнего Александра Воскобойника. Победителем стал 7-летний Артур Лысак из села Дырдин. Остальные получили браслеты, чашки, орхидеи, пакеты с мандаринами.

- Два дня тому назад утопил телефон. А сегодня сказал, что выиграет новый и повел меня покупать билет, - говорит мать Артура 36-летняя Наталья Лысак.

Среди фестиваля разместили летнюю сцену. Зрительный зал и прилегающие скамейки заполнили местные. Слушали выступления артистов и общественных активистов.

- Мы сегодня не только развлекаемся, но и стараемся сделать все, чтобы люди стали экологически более сознательными. Хотим, чтобы в сердцах осталось осознание того, что мы - это чистая окружающая среда, - говорит Наталья Каузак, организатор фестиваля. - Надеемся, после праздника все поймут - хорошее начинается с каждого из нас.

На экофестивале провели соревнования между командами пяти окрестных деревень, с которыми сотрудничает предприятие "Урожай" - Вороновка, Хлыстуновка, Дырдин, Вязовок и Валява. Команды соревновались в четырех конкурсах: строили экомебель из паллет, создавали платья из пакетов, рисовали плакаты с призывом не мусорить и убирали мусор на скорость. В основе этого конкурса лежит плогинг (популярный в Европе бег, во время которого человек собирает мусор. - ГПУ).

Участники за 20 мин. собрали 373 кг мусора в каньоне у реки Ольшанки. Его сдадут в пункты приема.

- Приятная работа - собирать мусор. Мы стараемся не мусорить, чтобы не убирать. Когда смотрю, что стекло, говорю девочкам: "Не стесняйтесь, берите", - говорит 51-летний Виктор Лысенко, участник команды с Дырдина.

Во время командных соревнований публику развлекали концертом и лекциями по вопросам экологической чистоты.

- Мы не умеем правильно выбрасывать мусор, - говорит эколог Роман Король. - Например, литий в батарейках вредит здоровью, когда разлагается. Их нужно сдавать в специализированные места. В супермаркетах ставят специальные тары для сбора батареек. Их потом перерабатывают.

По итогам конкурсов, победу и 5 тыс. грн получила команда из Вязовок.

- Победа стала неожиданностью, - говорит 27-летний Владимир Лебединец, капитан команды Вязовок. - Советуемся, как потратить деньги. Хотим помочь селу. Тяжелее всего далось строительство экомебели, поэтому там и получили только третье место.

- Бизнес и общество - это неотъемлемые вещи, потому что бизнес значительно поддерживает социальную сферу села. Такие проекты нужны. Хорошо, когда дети с детства приучаются убирать и не мусорить, - говорит 48-летний Валентин Галушко, директор подразделения "Урожая" в селе Валява.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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19
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