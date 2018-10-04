"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного

"Сегодня с "Оппозиционным блоком" - вместе или отдельно - мы возьмем на выборах в Верховную Раду почти 30 процентов", - говорит в интервью один из лидеров партии "За жизнь" Нестор Шуфрич.

Но вместе или отдельно - так, пожалуй, вопрос стоит исключительно в публичной плоскости - как мантра для потенциальных избирателей. На самом деле все заинтересованные стороны уже определились: отдельно.

В начале осени двое из трех ключевых игроков на "бело-голубом" фланге - группа "газовщиков" Фирташа-Левочкина в "оппозиционном блоке" и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович публично объявили о скором объединении указанных политических сил. Но соглашение между "газовoиками" и Медведчуком, который получил накануне полный контроль над проектом Рабиновича, нарушило хрупкое равновесие в самом "оппозиционном блоке". Поскольку предложенная ими конфигурация не учитывает интересы третьего главного игрока на "бело-голубом фланге" - группы "металлургов" Рината Ахметова.

По информации многочисленных СМИ, речь шла о выдвижении на президентских выборах Юрия Бойко как единого кандидата от "бело-голубых", а также о распределении квот в новом объединении на троих Ахметов, Фирташ и Медведчук - в равных долях, по 33,3 % каждой из групп влияния. Впрочем, несколько позже "Украинская правда" уточнила: речь идет о распределении по 33%, а 1% якобы решили оставить для возможных союзников.

Группа Ахметова контролирует более 60% фракции "Оппоблок" и две трети региональных партийных организаций. Зачем им новый третий партнер, если даже с "газовщиками" они с трудом уживаются в одной партии? И поддерживать Юрия Бойко на президентских выборах "металлурги" не намерены - особенно учитывая бизнес-конфликты Ахметова и Фирташа, обострившиеся до предела. А главное - зачем соглашаться на уменьшение собственной доли в 33% с неясными перспективами?

Поэтому лидеры ахметовского крыла в "Оппоблоке" публично выразили сдержанный оптимизм по поводу возможного объединения "бело-голубых". Но при этом активизировали подготовку к кампании собственного кандидата на президентских выборах - сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Александра Вилкула. Его частое появление в телеэфире и увеличившееся количество бигбордов с ним в тех регионах, которые бывшие "регионалы" считают своей вотчиной, недвусмысленно дают понять потенциальным партнерам из возможного объединения, на кого может сделать ставку Ахметов.

Такая позиция его группы достаточно рациональна. Для них очевидно, что Юрий Бойко на президентских выборах "не слетает". Нет надежды на то, что он сможет побороться хотя бы за почетное второе место. Значит, логично делать ставку на "свежую кровь", хорошо встряхнув электорат бывшей Партии регионов и мобилизовав его для получения максимального результата. Вполне подходящий для этого кандидат есть. Александр Вилкул, судя по его амбициям, вырос из тесного костюма "второго номера" в "Оппоблоке", и готов пойти на повышение. Или же стать во главе собственного политического проекта, если его амбиции в родной партии не будут удовлетворены. Вилкул претендует на роль некоего "Гриценко для юго-востока" - моложе, настойчивее и агрессивнее в риторике, чем все остальные "союзники" на оппозиционном фланге. К тому же он не боится встреч с людьми на местах, дебатов в прямых эфирах с политическими оппонентами.

Согласится ли с кандидатурой Вилкула группа Фирташа-Левочкина? Пока "газовщики" категорически требуют поддержать именно их выдвиженца на президентских выборах, и не намерены уступать "партнерам". По информации главного редактора "Левого берега" Сони Кошкиной, союз "газовщиков" и Медведчука освящен Банковой. Поэтому лепить нужную власти конфигурацию "бело-голубого" поля могут, применяя в том числе административные методы. Не потому ли в конце сентября в парламенте оперативно появилось повторное представление на снятие неприкосновенности с Вилкула по делам почти десятилетней давности? Трудно не заметить, что заявления об объединении "Оппоблока" и "За жизнь" появились синхронно с повторным представлением на снятие депутатской неприкосновенности с Александра Вилкула со стороны Генеральной прокуратуры. Совпадение? Или все-таки зачистка политического поля перед выборами с целью создать нужную власти конфигурацию на оппозиционном поле юго-востока, на котором, по мнению опять же власти, не должно быть никого, кроме Бойко?

К тому же не стоит забывать и о несогласованности и различных целях позиций групп Ахметова и Фирташа. Все это в сумме может привести к окончательному их разводу. К которому обе стороны готовились давно. Есть даже понимание, как делить совместно нажитое: "газовщики", например, получают партийный бренд "Оппоблока", "металлурги" - большинство партийной сети.

На фоне происходящего в "Оппоблоке", произошел раскол и в партии "За жизнь". Один из ее лидеров Евгений Мураев обвинил Вадима Рабиновича в продажности и заявил о создании новой политической партии - "Наши".

Злые языки говорят: конфликт между бывшими партнерами произошел после того, как Рабинович якобы "забыл" поделиться выручкой от продажи партии Виктору Медведчуку. В СМИ фигурировала цифра $ 10 млн. Более чем весомый аргумент для ссоры.

Перспективы нового проекта Евгения Мураева пока весьма туманны. С одной стороны, он потерял контроль над телеканалом Newsone и его уход из "телевизора" (единственное место, кроме "Фейсбук", откуда политик общался с потенциальными избирателями) свидетельствует об отсутствии у него президентских амбиций. С другой стороны, ближе к парламентским выборам 2019 года ситуация может измениться и проект Мураева теоретически может составить конкуренцию как "Оппоблоку", так и "За жизнь". Если просуществует до того времени.

Как видим, к старту избирательной кампании "бело-голубые" подошли сразу с тремя кандидатами вместо одного - Вилкулом, Бойко и Рабиновичем. Они и разделят между собой примерно 30% электората, о которых говорил цитируемый в начале текста Нестор Шуфрич. В какой пропорции - это и есть основной вопрос. Бойко и Рабинович на двоих откусывают максимум 15% этого пирога, говорят эксперты и социологи.

От 15 до 20% условно бывших избирателей Партии регионов, судя по всему, не вполне довольны существующим предложением в лице лидеров "Оппозиционного блока" и "За жизнь". Попытаются ли побороться за эти неосвоенные проценты "металлурги" с помощью нового проекта Вилкула, или нынешний сопредседатель "Оппоблока" решит уйти в самостоятельное плавание - покажут ближайшие недели.

Посмотрим.