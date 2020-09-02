"Украина начинается там, где живет и работает человек"

В прошлом году партия "Слуга Народа" ворвалась в украинскую политическую жизнь. На внеочередных парламентских выборах ее поддержали 43,16% избирателей. Это была первая в истории тотальная победа мажоритарщиков — представителей одной политсилы. И, как результат, большинство в парламенте. Теперь партия намерена повторить успех на местных выборах 25 октября.

В понедельник партия "Слуга народа" провела VII внеочередной съезд. В условиях коронавируса собрались на открытом пространстве — на крыше партийного офиса в Киеве. Объявили, что партия будет участвовать в выборах, чтобы продолжить перезагрузку власти уже на региональном уровне.

Смена власти в 2019 году оказалась результативной. И речь не только о быстром режиме принятия важных для страны решений, но и об их качестве.

"Слуги" сняли депутатскую неприкосновенность, вернули ответственность за незаконное обогащение, сделали прозрачными и свободными от коррупционных схем рынки земли, спирта, янтаря, добились закрытия возможности для безнаказанного и бесплатного вывоза денег из страны в офшоры, напомнил во время съезда председатель партии Александр Корниенко.

Отдельная тема — инициированный Владимиром Зеленским национальный проект "Большое строительство". Это действительно невиданное по объемам возведение дорог и социальной инфраструктуры по всей стране. Каждый желающий может зайти и посмотреть онлайн-карту, что и где строят.

- Мы завершили реформу децентрализации. Предоставили громадам городов и сел полномочия и средства для решения проблем местного развития. С помощью дипломатических усилий президента Владимира Зеленского и всей дипломатической команды добились полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе — 36-й день без боевых потерь, возвращение на Родину части украинских пленных, — председатель партии "Слуга Народа" Александр Корниенко рассказал и о других достижениях партии.

Побед много, но всех их едва ли не каждый день, к сожалению, пытаются нивелировать старые политики, коррумпированные чиновники, олигархи и местные кланы. Потому что хорошо понимают уровень поддержки народа и пытаются зубами уцепиться за старые схемы и государственные зарплаты. И во время местных выборов они лишь активизировались.

- Они хотят прийти к власти, чтобы вернуть награбленное раньше, — убежден Александр Корниенко. Однако, по его словам, партия "Слуга Народа" настроена серьезно.

С чем "Слуга Народа" идет на выборы? В партии убеждены, что местные выборы-2020 — это реальный шанс построить новую Украину, ее фундамент с нуля. Потому что все предыдущие 29 лет страну лишь перестраивали, латали, но из этого ничего хорошего не получалось. И как раз местное самоуправление, дееспособные громады, региональное развитие — это основа любого государства. Украина начинается там, где живет и работает человек.

Партия взялась за каждый регион. Как отметил президент Владимир Зеленский, который принял участие в партийном съезде, построить сильную и успешную Украину мы сможем только вместе.

— Впереди местные выборы — важные, сложные и определяющие. Мы точно знаем, что наша страна будет успешна, когда успешным будет каждый регион. В центре этой истории — человек, именно ты — киевлянин, одессит, закарпатец или луганчанин. Именно тебе вести край к процветанию. Потому что Украина - это наш общий дом. Мы хотим и стремимся, чтобы были мир и процветание. Можем сделать это только вместе, — сказал глава государства.

Украинцы достойны получить власть, близкую к людям, которая будет беспокоиться о комфорте и удобстве их жизни, говорит Александр Корниенко:

- Местную власть, на которую можно будет влиять и которую можно будет контролировать не раз в пять лет, а ежедневно, ежеминутно. Власть, подотчетную и подконтрольную не олигархам, не местным кланам, а территориальной громаде, интересам всех ее жителей. Мы создали для этого все законодательные условия. Теперь настало время претворить реформы в жизнь. Поэтому наша партия идет на местные выборы, - подчеркнул он во время съезда. Делегаты поддержали это решение единогласно.

В "Слуге Народа" идут на выборы с несколькими целями. Прежде всего — побороть коррупцию и бессмысленное расходование средств местных громад. Чтобы ввести в городах и селах народовластие через местные референдумы, контроль местных бюджетов со стороны громады, возможность отзыва депутатов местных советов по народной инициативе.

Успех Украины зависит от успеха каждого региона. Поэтому каждая область получит четкую стратегию развития. Их партия разрабатывала вместе с общественностью.

Недавно начался региональный тур, где президент и команда "Слуги Народа" рассказывает, какие отрасли экономики развивать, как создавать рабочие места, обновлять городскую среду, защищать окружающую среду, улучшать качество медицины, образования и инфраструктуры. Все то, что может сделать жизнь людей в громаде комфортной и обеспеченной.

Отдельная тема - перспективы для молодежи: чтобы они могли найти интересную и достойную работу там, где живут. Могли жить в комфортных условиях, получить возможность влиять на местную и национальную политику, делегировав своих представителей во власть.

- Мы идем на выборы, чтобы доказать: Украина разная, но в то же время — единая. Наша сила — в разнообразии, неповторимости и уникальности каждого из регионов, которые больше не будут делить на "хорошие" или "плохие", "свои" или "чужие".

Призываем каждого украинца прийти на избирательные участки 25 октября, чтобы перезагрузить местную власть, сделать ее наконец своей. Чтобы уже на следующий день мы могли сказать каждому украинцу: это - твоя власть. Ты выбираешь, ты влияешь, ты контролируешь. Украина — это ты, - подчеркнул Александр Корниенко.

Чтобы изменить страну, нужны профессиональные люди. На съезде партия представила свою команду лидеров. Это кандидаты на должности мэров областных центров и некоторых других городов. Едва ли не впервые в истории Украины, среди этих фамилий — ни одного действующего мэра.

Среди кандидатов много женщин. Ведь в партии убеждены: женщин-мэров в Украине должно стать больше. Среди них - кандидат на пост мэра столицы Ирина Верещук.

— Мы придем к власти и будем отвечать за все, что происходит в наших городах, возьмем на себя ответственность. Мы знаем, что сможем. Мы верим, что делаем. Мы лучшие, мы другие, мы и есть та перемена, на которую ждут и надеются, которой верят. Мы не обещаем чудо. Мы обещаем тихий ежедневный кропотливый труд, - подчеркнула она.

Кроме президента, поддержать кандидатов и партию на съезд пришли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Спикер парламента пожелал всем сил, вдохновения и главное — совести в тех обещаниях, которые политическая сила дает и которые должна выполнить. А глава правительства пожелал всем кандидатам победы, ведь от этого выиграют люди.