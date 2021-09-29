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четверг, 30 сентября 2021 07:40

"Расширяют полномочия Совета безопасности и обороны. Президент это сможет использовать для узурпации власти"

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"Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться", — написал президент 43-летний Владимир Зеленский в твиттере 23 сентября. В этот день Верховная Рада приняла во втором чтении его законопроект "О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Зарегистрировали документ в парламенте 2 июня.

Голосовали под председательством вице-спикера 45-летнего Руслана Стефанчука. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, 37 лет, находился на самоизоляции из-за коронавируса. 279 народных депутатов поддержали документ. 229 голосов "за" дала фракция "Слуга народа", 11 - "Голос", 18 - группа "Партия "За Будущее", 15 - группа "Довіра". ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батьківщина" не поддержали законопроект. Последние две фракции при рассмотрении требовали отстранения Стефанчука от председательства на заседании, заявили о нарушении регламента.

Ко второму чтению поступило 1257 поправок и предложений. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября учел 59 из них, а 1211 отклонил. Их не рассматривали и перед голосованием, хотя по регламенту должны были это сделать. Закон приняли за полтора часа. В документе учли противоречащие друг другу нормы. Текст на момент голосования опубликован не был.

— Очень много ошибок. Тем не менее есть решение, которое приняла Верховная Рада, — говорит Дмитрий Разумков. - Я не могу назвать процедуру голосования нормальным подходом к работе. Это была свободная деятельность коллег, запустивших этот процесс.

Определять олигархов будет Совет нацбезопасности и обороны по обращению Кабмина, Службы безопасности, Нацбанка, Антимонопольного комитета или члена СНБО. Каким должно быть это представление, в какие сроки его должны рассмотреть закон не определяет. Вводит в действие решение Совбеза президент. Оно вступает в силу после официального опубликования.

Олигархом будут считать лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из таких признаков — участие в политической жизни, значительное влияние на средства массовой информации, является конечным бенефициарным владельцем монополии, имеет подтвержденную стоимость своих активов или активов лиц, бенефициаром которых он является, что превышает миллион прожиточных минимумов - 2,38 млрд грн. Определили и представителя олигарха - это "лицо, которое проводит встречи с публичными служащими от имени и/или в интересах лица, включенного в реестр". Народные депутаты и должностные лица всех уровней должны декларировать встречи с олигархами или их представителями. СНБО будет определять, был ли незадекларированный контакт. За это должностное лицо должны увольнять.

Создадут реестр олигархов. Им запретят поддерживать политические партии и избирательные фонды кандидатов, покупать объекты крупной приватизации, финансировать политическую агитацию, проводить митинги по политическим требованиям.

- Это имитация. Она нужна Зеленскому, чтобы держать рейтинг, — говорит юрист 63-летний Виктор Чумак.

—Кого-то нового, не очень влиятельного, могут внести в список олигархов, и им придется откупиться. Будут вноситься в реестр, если есть газета "Мурзилка". А должно быть общенациональное СМИ, которое действительно имеет влияние. Сам Зеленский с "Квартал TV" может считаться олигархом. Ахметова, Коломойского, Пинчука, Порошенко это не касается.

Этот документ выходит за рамки Конституции. У СНБО нет таких полномочий – это совещательный орган.

Закон устанавливает обязанности не финансировать политические партии. Так олигархи никогда этого не делали. Всегда давали наличные деньги. Их не смогут проверить. По закону нельзя участвовать в большой приватизации. Но у них уже есть все — они монополисты. Надо было бы забрать эти монополии и тогда лишить права на участие в приватизации.

Место в реестре не снизит возможности брать или держать деньги за границей. На список СНБО никто не будет обращать внимание. Чиновники и нардепы должны подавать декларации. А если не сделают, то что? Чиновника можно уволить, когда узнают. Не обязательно так произойдет. Парламентарий никакой политической ответственности иметь не будет.

Реальная борьба с олигархами – это антимонопольное законодательство. Еще нужно было запретить политическую рекламу на их каналах хотя бы за шесть месяцев до выборов.

- Изменения будут, но мало будут касаться борьбы с олигархами, - говорит политолог 55-летний Виталий Бала.

- Закон направлен против фамилий. А не на действия, которые сделали бы невозможным существование или зарождение олигархии. Это может стать эффективным инструментом борьбы с теми, кто находится в оппозиции, в частности, в экономической и налоговой сфере. Представителями крупного и среднего бизнеса.

Закон поддержали нардепы, имеющие косвенные отношения с олигархами. Значит, будет группа тех, кого трогать нельзя, и те, кого попытаются "раскулачить". Зеленский сможет использовать этот закон даже для узурпации власти.

То, что таким образом расширяют полномочия СНБО, — это нарушение Конституции. Должны подать закон в Конституционный суд на соответствие Основному закону.

Чтобы побороть олигархов, есть главный орган - Антимонопольный комитет. Если нет монополии, не будет олигархов. Не говоря об антикоррупционных органах. Если бы власть хотела, то боролась бы без антиолигархического закона. Ни в одной стране ЕС такого нет.

- Олигархию закон не преодолеет. Но внесение в официальный реестр создает проблемы за границей, говорит народный депутат Ярослав Юрчишин, 40 лет.

— Если иностранная компания будет торговать с олигархом, может получить внутри страны проблемы и много проверок. Поэтому группа Ахметова активно противодействовала этому закону. Совершенно не голосовала, даже в составе "Слуги народа". Те, кто связан с Пинчуком, тоже. Команда Фирташа и представители Медведчука не дали голоса. Коломойский, находящийся под санкциями в США, решил создать имиджевые риски другим олигархам. Действовал по принципу — если у меня проблемы, то и у вас пусть будут.

Ни одна страна не преодолела олигархов. Но заставила жить по правилам. Так было в Соединенных Штатах, в Евросоюзе. Надо говорить, заставим ли мы наших В ближайшее время, наверное, нет.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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