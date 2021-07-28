Константин Носаль умер в четыре утра

Прошло четыре месяца со дня смерти врача 66-летнего Константина Носаль из Ривне. Умер 14 марта в четыре утра. У него были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Готовился к операции.

- Мы хорошо знали друг друга не один год, - рассказывает руководитель "Ассоциации специалистов по народной и нетрадиционной медицине Украины" Татьяна Гарник. - Когда познакомились, Константин Иванович уже занимался народной медициной. С 2004-го активно участвовал во всех мероприятиях, которые проводила Ассоциация. Он глубоко знал природные методы лечения. Его сын Павел позвонил и сказал, что отец умер.

Константин Иванович был внуком травника Михаила Носаля. Основал в Киеве предприятие "Траволечебный фонд Носалей".

- Общаться с Константином было легко и полезно, - говорит Гарник. - Он знал все о натуральной медицине. Много практиковал. Был предан делу. Вникал в суть современных медицинских реформ. Критиковал их и писал письма чиновникам. Они доверяли ему и уважали. Он не занимался показухой или заработками. Нес знания и здоровье в массы.

Константина Носаля похоронили в Киеве на местном кладбище. У него остались жена Анжелика, сыновья Кирилл и Павел.