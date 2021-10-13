"У московских дачников больше всего проблем из-за алкоголя. Выпьют - и планка падает"

"Сохраним красоту и чистоту природы для наших детей и внуков!" - красным по белому призывает лозунг, установленный между березами у деревянного стола со скамейками. Рядом клумба, оплетенная забором. Место на ул. Гоголя в Шишаках на Полтавщине - общего пользования. Поселок расположен на левом берегу реки Псел. Здесь 4800 жителей. С 1980-х в нем отдыхают летом российские художники, ученые, юристы. В целом почти 20 семей. Выкупили старые дома.

Участок рядом огражден забором. Вывеска над ним сообщает, что здесь расположено личное хозяйство "Полуниця". А дальше, вдоль забора, на длинном белом транспаранте большими красными буквами выведено: "Любите Украину, как мать!".

За плетнем вместо огорода или хозяйственного двора - живописный ореховый сад. Здесь - ни души. Зато во дворе у соседей слышны голоса. Зову - не знают ли, где владельцы "личного хозяйства" и кто понаписывал лозунги на заборе.

Из-за зеленой калитки на улицу выходит высокий худой мужчина. Одет в черные шорты до колена. На голом торсе сквозь кожу видны ребра. Держит в руках большой кусок арбуза.

- Это? Это наше. У меня 2 гектара земли с прудом и домики на воде. Когда-то было много клубники - 80 соток. А щас орехами все засажено, - говорит 43-летний Виталий Молька.

Смачно откусывает мякоть арбуза. Зернышки сплевывает на землю.

- Я сам - художник. Нарисовал историю Шишаков. Она где-то по заграницам. У меня выставки кругом. Недавно была в Париже эротическая. Там и мои работы. У меня здесь все схвачено, сосед - мой куратор. Художник Алексей Кузнецов, Леха, - разговаривая, мужчина продолжает есть арбуз.

- Здесь угол непростой. Вот напротив - дом Шейна (советский и российский кинорежиссер Александр Шейн умер в 2015-м. - ГПУ). Его сын бывает, тоже Александр. Вот три дня как приехал внук, Филя. Остановился напротив, в доме художника Гвидона Агаянца, своего крестного отца. Самого его нет. Далее за ним возле меня дом Натальи Соповой - она ​​дизайнер и тоже куратор выставок. Дальше живет Николай Полушкин, модельер, и его жена Алиса Турова, известная адвокатесса московская. А я рисую. У меня кино снимали - "Панночка" и "Фашисты и миротворцы". Я и мой отец участвовали. Прямо на ходу, была серебряна свадьба у моего крестного. Фильм обо мне, как о Гоголе-художнике, о моей жизни, - Виталий опирается плечом на столб ворот.

Высасывает сок, догрызая арбуз до кожуры.

- У меня дяди художники. Оформляли школы, магазины и многое по области и в самой Полтаве. Пожалуй, оно мне природой передалось, с самой школы. Друг мой - Михаил Онацко (художник, представитель наивного искусства. - ГПУ). Дядя мой музыкант, гитарист и гармонист, играл по кабакам в России и в самой Алисы Туровой в Москве. Эстрадный такой у него вокал.

Спрашиваю Виталия об отношениях с московскими дачниками.

- Все разные. Но, скажем так, темпераментные. В жизни - как на длинной ниве. Что-то может быть трудно. Но потом человек может поменяться. Было больше всего проблем из-за алкоголя. Выпьют или покурят - и планка падает. Это вот у Коли Полушкина тоже бывало. Но он вообще-то творческий - курит траву, рабочую такую. Он - дизайнер, стилист, фотограф. Гений, короче. Один из лучших модельеров России. На пенсии уже щас. Но шьет что-то, у него покупают.

- Здесь еще есть Захар - небедный человек. У него родители академики наук по медицине, у них свои поликлиники. А он высокий начальник по стройке в России. Богатый, мог бы здесь все закупить. Но оно в общении не чувствуется. Это все мои друзья, которые просто влюбились в меня. Говорят: "Нет Витали - здесь нам нечего делать". Ходим друг к другу в гости, отдыхаем, помогают друг другу. Если хотите, я вам покажу мастерскую свою и домик на озере, - Молька открывает калитку и приглашает во двор.

В небольшом пространстве двора продолжается застолье. Несколько человек сидят вокруг стола. Водка, закуска, арбуз. Рядом на мангале из кирпичей жарят шашлыки. Лениво лает серо-рыжая собака на цепи. Молька кладет арбузную корку на стол, вытирает руки об вафельное полотенце. Выносит из дома ключи и распахивает калитку на соседний участок. Проходим небольшой огород. Испуганные нашим приходом, с дорожки между ореховыми деревьями бросились два зайца.

На этом дворе также есть плакаты - "Украина единая неделимая! Объединяемся, братья и сестры!". Этот установленный под березой. Лет пять тому назад, говорит Виталий.

- Москвичи к этому прекрасно относятся. Хотя что-то отрицал Гвидон - против того, где "сохраним природу для детей и внуков". Не знаю, что ему не понравилось.

Мастерской служит кирпичный дом. Недостроенный - здесь не закончены внутренние работы. И стены и пол завешаны и заставлены. Плакаты, рисунки, фотографии, баннеры - и несколько ростовых фигур. Изображают Николая Гоголя и его панночку, разных женщин с подчеркнутыми половыми признаками.

- Одни говорят, что я панк рисую. Другие - что "грязь". А сам не знаю, как свой стиль назвать. Природный - наивный, авангардного плана. Коллекционеры скупали мои работы. Французы за 17 картин акрилом заплатили 5 тысяч евро, - показывает Виталий.

Рассказывает, что сюжеты придумывает на ходу. Если готовится к выставке, сразу берется рисовать. На недостаток вдохновения и усидчивости не жалуется. Работает быстро.

- Бывает такое, что выставка. А мне резко надо рисовать - прямо сейчас, и везти работы. Творчество - это бездна без дна, - показывает картины.

Рассказывает, что выставки были и в Шишаках, и в России - в Москве и Санкт-Петербурге. Несколько раз проводили Шишаки Гогольфест.

После короткой экскурсии прогуливаемся по территории. За садом стоят с полсотни грецких орехов. На холме - пруд-шахта. Края заросли камышом, на воде цветет белая кувшинка. А в центре - деревянная избушка на сваях. К ней ведет шаткий мостик. В хижине - одна комната. Два дивана и стола, поднос со стаканами и чашками. В полу - люк. Видно зеленую воду. В поставленном ятере пусто. Испуганная нашими шагами лягушка с громким бульканьем прыгает в воду.

Отсюда видно двор Гидона Агаянц - кто-то ходит по саду. У дома стоит легковушка. Надеясь застать внука Александра Шейна, отправляюсь туда. Но это - не Филипп.

- А, это Женя. Косит траву им. Он помогает по хозяйству, - объясняет Виталий Молька.

Мужчина и женщина упорядочивают сад. Он - из старой косой, она - с граблями.

- Я аборигенный житель, обо мне у вас материал не получится. Ничего не могу рассказать. Филипп здесь не ночевал. Они - молодежь, могут гулять где-то до утра. Но я не буду говорить на эту тему, извини, - говорит мужчина, не прекращая косить.