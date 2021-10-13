"У московских дачников больше всего проблем из-за алкоголя. Выпьют - и планка падает"

 
Ексклюзивы
1/5
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 1134
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 135
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 846
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1737
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 513
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1287
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1890
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1206
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 3231
Фото
Все фото
4
2
2
3
3
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1341
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 612
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 963
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
1 Просмотров: 855
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
четверг, 14 октября 2021 07:20

"У московских дачников больше всего проблем из-за алкоголя. Выпьют - и планка падает"

  Комментировать

"Сохраним красоту и чистоту природы для наших детей и внуков!" - красным по белому призывает лозунг, установленный между березами у деревянного стола со скамейками. Рядом клумба, оплетенная забором. Место на ул. Гоголя в Шишаках на Полтавщине - общего пользования. Поселок расположен на левом берегу реки Псел. Здесь 4800 жителей. С 1980-х в нем отдыхают летом российские художники, ученые, юристы. В целом почти 20 семей. Выкупили старые дома.

Участок рядом огражден забором. Вывеска над ним сообщает, что здесь расположено личное хозяйство "Полуниця". А дальше, вдоль забора, на длинном белом транспаранте большими красными буквами выведено: "Любите Украину, как мать!".

За плетнем вместо огорода или хозяйственного двора - живописный ореховый сад. Здесь - ни души. Зато во дворе у соседей слышны голоса. Зову - не знают ли, где владельцы "личного хозяйства" и кто понаписывал лозунги на заборе.

Из-за зеленой калитки на улицу выходит высокий худой мужчина. Одет в черные шорты до колена. На голом торсе сквозь кожу видны ребра. Держит в руках большой кусок арбуза.

- Это? Это наше. У меня 2 гектара земли с прудом и домики на воде. Когда-то было много клубники - 80 соток. А щас орехами все засажено, - говорит 43-летний Виталий Молька.

Смачно откусывает мякоть арбуза. Зернышки сплевывает на землю.

- Я сам - художник. Нарисовал историю Шишаков. Она где-то по заграницам. У меня выставки кругом. Недавно была в Париже эротическая. Там и мои работы. У меня здесь все схвачено, сосед - мой куратор. Художник Алексей Кузнецов, Леха, - разговаривая, мужчина продолжает есть арбуз.

- Здесь угол непростой. Вот напротив - дом Шейна (советский и российский кинорежиссер Александр Шейн умер в 2015-м. - ГПУ). Его сын бывает, тоже Александр. Вот три дня как приехал внук, Филя. Остановился напротив, в доме художника Гвидона Агаянца, своего крестного отца. Самого его нет. Далее за ним возле меня дом Натальи Соповой - она ​​дизайнер и тоже куратор выставок. Дальше живет Николай Полушкин, модельер, и его жена Алиса Турова, известная адвокатесса московская. А я рисую. У меня кино снимали - "Панночка" и "Фашисты и миротворцы". Я и мой отец участвовали. Прямо на ходу, была серебряна свадьба у моего крестного. Фильм обо мне, как о Гоголе-художнике, о моей жизни, - Виталий опирается плечом на столб ворот.

Высасывает сок, догрызая арбуз до кожуры.

- У меня дяди художники. Оформляли школы, магазины и многое по области и в самой Полтаве. Пожалуй, оно мне природой передалось, с самой школы. Друг мой - Михаил Онацко (художник, представитель наивного искусства. - ГПУ). Дядя мой музыкант, гитарист и гармонист, играл по кабакам в России и в самой Алисы Туровой в Москве. Эстрадный такой у него вокал.

Спрашиваю Виталия об отношениях с московскими дачниками.

- Все разные. Но, скажем так, темпераментные. В жизни - как на длинной ниве. Что-то может быть трудно. Но потом человек может поменяться. Было больше всего проблем из-за алкоголя. Выпьют или покурят - и планка падает. Это вот у Коли Полушкина тоже бывало. Но он вообще-то творческий - курит траву, рабочую такую. Он - дизайнер, стилист, фотограф. Гений, короче. Один из лучших модельеров России. На пенсии уже щас. Но шьет что-то, у него покупают.

- Здесь еще есть Захар - небедный человек. У него родители академики наук по медицине, у них свои поликлиники. А он высокий начальник по стройке в России. Богатый, мог бы здесь все закупить. Но оно в общении не чувствуется. Это все мои друзья, которые просто влюбились в меня. Говорят: "Нет Витали - здесь нам нечего делать". Ходим друг к другу в гости, отдыхаем, помогают друг другу. Если хотите, я вам покажу мастерскую свою и домик на озере, - Молька открывает калитку и приглашает во двор.

В небольшом пространстве двора продолжается застолье. Несколько человек сидят вокруг стола. Водка, закуска, арбуз. Рядом на мангале из кирпичей жарят шашлыки. Лениво лает серо-рыжая собака на цепи. Молька кладет арбузную корку на стол, вытирает руки об вафельное полотенце. Выносит из дома ключи и распахивает калитку на соседний участок. Проходим небольшой огород. Испуганные нашим приходом, с дорожки между ореховыми деревьями бросились два зайца.

На этом дворе также есть плакаты - "Украина единая неделимая! Объединяемся, братья и сестры!". Этот установленный под березой. Лет пять тому назад, говорит Виталий.

- Москвичи к этому прекрасно относятся. Хотя что-то отрицал Гвидон - против того, где "сохраним природу для детей и внуков". Не знаю, что ему не понравилось.

Мастерской служит кирпичный дом. Недостроенный - здесь не закончены внутренние работы. И стены и пол завешаны и заставлены. Плакаты, рисунки, фотографии, баннеры - и несколько ростовых фигур. Изображают Николая Гоголя и его панночку, разных женщин с подчеркнутыми половыми признаками.

- Одни говорят, что я панк рисую. Другие - что "грязь". А сам не знаю, как свой стиль назвать. Природный - наивный, авангардного плана. Коллекционеры скупали мои работы. Французы за 17 картин акрилом заплатили 5 тысяч евро, - показывает Виталий.

Рассказывает, что сюжеты придумывает на ходу. Если готовится к выставке, сразу берется рисовать. На недостаток вдохновения и усидчивости не жалуется. Работает быстро.

- Бывает такое, что выставка. А мне резко надо рисовать - прямо сейчас, и везти работы. Творчество - это бездна без дна, - показывает картины.

Рассказывает, что выставки были и в Шишаках, и в России - в Москве и Санкт-Петербурге. Несколько раз проводили Шишаки Гогольфест.

После короткой экскурсии прогуливаемся по территории. За садом стоят с полсотни грецких орехов. На холме - пруд-шахта. Края заросли камышом, на воде цветет белая кувшинка. А в центре - деревянная избушка на сваях. К ней ведет шаткий мостик. В хижине - одна комната. Два дивана и стола, поднос со стаканами и чашками. В полу - люк. Видно зеленую воду. В поставленном ятере пусто. Испуганная нашими шагами лягушка с громким бульканьем прыгает в воду.

Отсюда видно двор Гидона Агаянц - кто-то ходит по саду. У дома стоит легковушка. Надеясь застать внука Александра Шейна, отправляюсь туда. Но это - не Филипп.

- А, это Женя. Косит траву им. Он помогает по хозяйству, - объясняет Виталий Молька.

Мужчина и женщина упорядочивают сад. Он - из старой косой, она - с граблями.

- Я аборигенный житель, обо мне у вас материал не получится. Ничего не могу рассказать. Филипп здесь не ночевал. Они - молодежь, могут гулять где-то до утра. Но я не буду говорить на эту тему, извини, - говорит мужчина, не прекращая косить.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"У московских дачников больше всего проблем из-за алкоголя. Выпьют - и планка падает"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 11142
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 8883
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 4887
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 4545
Председатель фракции &quot;Слуга народа&quot; Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
 1 Просмотров: 3510
Люди
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
4
 Просмотров: 36
Ирина Перегрим-Фединяк три года работает дальнобойщицей
Ирина Перегрим-Фединяк три года работает дальнобойщицей Просмотров: 486
Сурен Параджанов не оставил потомков
Сурен Параджанов не оставил потомков Просмотров: 126
"Евпаторию не узнала. Митинги, по улицам ходили вооруженные казаки, люди раздражены"
"Евпаторию не узнала. Митинги, по улицам ходили вооруженные казаки, люди раздражены" Просмотров: 315
Виктор Чирун полтора месяца не дожил до именин
Виктор Чирун полтора месяца не дожил до именин Просмотров: 36
Больше всего комментируют
10
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
8
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
5
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
3
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Голосов: 38
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть