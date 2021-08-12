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четверг, 12 августа 2021 06:25

На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
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- Лена, Лена, забери ребенка! Гадюка возле него плывет, посмотри! - кричит загоревший мужчина с бутылкой безалкогольного пива "Балтика" возле затопленного гранитного карьера в селе Черепашинцы Калиновской громады Хмельницкого района Винницкой области. За голубую прозрачную воду его называют "винницкими Мальдивами". Сюда на отдых приезжают люди со всей страны.

- Все ... Последний раз сюда приехала. Лучше бы завез на настоящие Мальдивы - женщина хватает 2-летнюю дочь в надувном круге и разъяренная выбегает из воды.

Остальные люди заметно оживляются. Осматриваются. Ищут глазами змею в воде, но на берег не убегают. Впоследствии начинают смеяться.

- Ну, это не так стрессово, чем увидеть "жмурика", - закуривает 39-летний Дмитрий Русинь. - Лет шесть тому назад здесь парень утонул. Нырнул с 4-метровой скалы. Вынырнул и пошел ко дну. Нанимали частных водолазов, чтобы спуститься на самое дно. Здесь глубина - до 100 метров.

- Так вон 7 августа опять мужчину доставали. Тоже утонул. Людей не останавливает ни глубина, ни камни. Может, парень хотел выпендриться перед девками, а силы не рассчитал. Смотри, сколько плавают на матрасах посреди карьера. А если пробьется, то спасать никому. Никто не рискнет. Здесь половина - пьяные. Вот как сегодня ты прыгнул на матрас. А он отплыл и на сук напоролся и такая дыра получилась, - складывает три пальца в кучу и показывает размер пробоины житель Винницы Василий Копытко, 38 лет.

Черепашинецкий карьер расположен в 40 мин. езды от Винницы. Действовал до 1993 года. Добывавшее гранит предприятие обанкротилось. Постепенно карьер наполнился водой. Туристы начали приезжать сюда последние несколько лет.

Зону отдыха обустроили в начале карьера. Там можно взять напрокат зонтики и шезлонги. Для детей установили бассейн. Далее в нескольких местах установлены таблички "Купание запрещено". На них не обращают внимание. В тех местах у берега мелко, поэтому купаются с детьми. Старшие с разбега прыгают в воду с небольшого обрыва.

Вокруг карьера - лес. Две недели тому назад за въезд на территорию начали брать по 50 грн с машины.

- С какой стати я вам должен платить? Куда эти деньги идут? Дайте мне чек. Поднимите шлагбаум, потому что сейчас будет скандал, - выскакивает из-за руля женщина. Ей удается проскочить, пока охранник обратил внимание на другую недовольную туристку.

К охраннику подходит еще одна посетительница. Затевает ссору.

- Мы за что дали 50 рублей? За то, что я с маленьким ребенком на руках должна сумку мусора нести к свалке несколько метров? - кричит. - Вы за день какую выручку имеете? Нельзя контейнеры расставить в нескольких местах? Пойдите посчитайте, сколько машин стоит вокруг. Вы десяточку, как минимум, за день получаете. Могли бы и условия нормальные для людей создать.

- Это к руководству надо обращаться. Я передам ваши просьбы, - отвечает охранник.

Парковки возле карьера нет. Авто ставят, как кому заблагорассудится. Большинство пытаются заехать машиной в палаточный городок. Там есть столики и стулья. Обустраивают "халабуды" - по периметру на деревья вешают простыни. Рядом на огне готовят пищу.

При въезде можно арендовать беседку за 250-450 грн, шатер обойдется в 200. Аренда столика - 50-80 грн. Но преимущественно люди все везут с собой, чтобы сэкономить.

- Пойду сполоснусь и приготовим обед. После купания все голодные, как собаки, - вытаскивает из багажника мешок дров и топор 44-летний Юрий Романюк из Калиновки. Его сын устанавливает мангал и металлическую треногу для котелка. Собираются варить уху. На карьер пригласили друзей из Николаева.

- А я пока помою телячьи хвосты. Ели суп из них? М-м-м-м, невероятно вкусно. Хвосты свежайшие. Рано побежала на рынок специально за ними, - говорит Инна, 41 год, жена Юрия. Режет лук, морковь и несколько картофелин кубиками. Споласкивает петрушку.

- Сюда только ради фото стоит приехать. У нас таких пейзажей нет. И бульон из телячьих хвостов никогда не ел. Под водочку самое то, - смеется мужчина. Берет привезенный из Николаева арбуз. Отрезает большой кусок и откусывает. Сок течет по рукам и животу. Мужчина не обращает внимание. Ложится в гамак и смотрит на воду, где на каяках плывут две девушки модельной внешности.

Вдоль карьера местные продают овощи и фрукты, шашлыки, рыбную уху, домашние колбасы, шаурму, кукурузу, мороженое.

- Колбасу уже разобрали. Хотя сегодня людей немного, - говорит продавец Вячеслав из Калиновки. Занимается домашним копчением мяса. - А неделю тому назад, то негде яблоку было упасть. Когда стали выезжать домой, в обе стороны пробка стояла до самого села Черепашинцы. А это около 2 километров.

На карьер едут со всех уголков Украины. Насиделись дома. Не у всех есть деньги на курорты. А здесь дешево можно отдохнуть. Из-за большого потока машин в селе установили "лежачие полицейские".

Автор: Татьяна САРАХАН
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