Гульхание уста дважды депортировали из Крыма

- Когда нас депортировали, мне было 3 года. Мать рассказывала, что в наш дом пришли на рассвете. Застали врасплох, когда еще спали. На сборы дали 15 минут. Даже самые необходимые вещи взять не разрешили. Мать завернула в одеяло мою годовалую сестру, а меня с братом взяла за руки. Так мы покинули родное село, - рассказывает 80-летняя Гульхание УСТА из села Новоалексеевка Генического района Херсонской области о событиях 18 мая 1944 года. Тогда из Крыма депортировали 191 044 крымских татар.

В то время Гульхание Уста жила в селе Ускут, сейчас - Приветное возле Алушты. Ее отец был столяром, мать работала на виноградниках. Семью депортировали в Узбекистан.

- По дороге голодали. Мамин отец умер в вагоне. Похоронить его не дали. Вынесли тело на улицу, а поезд двинулся дальше. За первые два года от нищеты не стало отца, сестры, деда и двух бабушек. Остались мы втроем - мать, брат и я. Денег не хватало даже на самые необходимые продукты. Когда уже немного освоились, мама стала готовить наши любимые блюда - чебуреки, пельмени, плов.

Зимой она вместе с другими женщинами и мужчинами копала траншеи. Летом работала в поле. С 7-8 лет я помогала полоть и собирать хлопок. Полдня была в школе, а после обеда бежала на работу. С 13 лет работала на полевых работах в ученической бригаде. Нам платили копейки, но и это было поддержкой для семьи. В Узбекистане я закончила семилетнюю школу. Преимущественно все преподавалось на русском, но были уроки узбекского. Еще в детстве изучила три языка: с русскими говорила по-русски, с узбеками - на узбекском, а в семье и среди земляков - на крымскотатарском.

В Узбекистане Гульхание познакомились с будущим мужем. Замуж вышла в 19 лет. Оба были родом из одной деревни.

- С мужем мечтали вернуться на родину, - продолжает. - В 1967 году люди писали заявления и переезжали в Крым. Старшему брату мужа это удалось, а нам - нет. В Крым попали только осенью 1978-го. Тогда уже было четверо детей. Купили дом в селе Некрасово Симферопольского района. Но прописаться не получалось. Три месяца бегали по инстанциям. Сначала говорили: купите дом, тогда пропишем. Но дом не оформляли, потому что мы не имели прописки. Словом, замкнутый круг. Знакомый россиянин объяснил, что крымским татарам ни покупать, ни продавать ничего не разрешают, а прописка - это что-то невозможное.

В Крыму пробыли недолго. Через несколько месяцев наше село окружили около 200 военных.

Были с автоматами и овчарками. Начальство зашло в наш дом, меня схватили за руку и велели собирать вещи. Хотя и испугалась, но сказала, что приехала жить на родине. Они ответили: "Незаконно приехали. Надо было взять разрешение". Мужу заломили руки, завязали ремнем и затолкали в автобус. У нас были гости, которые пытались нас защитить. Их также повезли в Симферополь. Всем дали от одного до трех лет условного срока. А родственнику, который сказал, что в Китае миллиард населения, но над своим народом так не издеваются, присудили четыре года заключения.

Нашу семью посадили в поезд. Солдатам, которые нас сопровождали, говорила: "Моему младшему сыну сейчас 3 года, так же, как мне было в 1944-м. Вот как власть заботится о нас". В Саратов ехали под конвоем. Затем солдаты за наши деньги купили билеты и отправили нас в Узбекистан. Когда разбирала вещи, увидела на сундуке сорванный замок. Исчезли золотые серьги и кольцо. Написала заявление о краже в прокуратуру. Там ответили, что эти вещи украли мои родные.

Семья Уста прожила в Узбекистане девять месяцев. Потом вернулись ближе к Крыму - в Новоалексеевку на Херсонщине. Мужа Гульхание похоронила 14 лет тому назад. С ним воспитала дочь и троих сыновей. Имеет 13 внуков и восемь правнуков.

- Мое родное село живописное. Он расположен в горной долине у реки Ускут. Море - в 1,5 километра. Хотела бы там побывать, - говорит Гульхание Уста.