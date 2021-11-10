 
Ексклюзивы
1/5
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 324
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 207
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 252
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 369
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 2844
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1197
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 2025
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 4905
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 12888
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
4
2
2
3
3
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 2907
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1827
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9387
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1080
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1188
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 ноября 2021
Просмотров: 63
Птахи в траві
У вівторок я вийшов з дому рано й на березі каналу побачив дещо незвичне. Над високою травою, що росте тут вперемішку з бадиллям лободи, виднілася, ...
четверг, 11 ноября 2021 18:45

Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника

  Комментировать

— Кохаю дружину. В шлюбі прожили майже 50 років. На її честь назвав власноруч розроблений автомобіль — "Валентина", — каже 70-річний Микола Тараканов із Ніжина на Чернігівщині. Він самотужки зібрав кабріолет. Зареєстрував його як саморобний автомобіль "Валентина".

Микола Тараканов працював над машиною чотири роки. Витратив $15 тис. — 390 тис. грн.

  Микола Тараканов раніше працював електриком на заводі. Створювати автомобілі почав у 1970 роках
Микола Тараканов раніше працював електриком на заводі. Створювати автомобілі почав у 1970 роках

— Сучасні моделі автомобілів не подобаються. Називаю їх "мильницями", бо однотипні. Якби не логотипи, важко було б розрізнити, де яка марка. Люди на заводах працюють за стандартами, а я — вільний художник, — розповідає Микола Іванович. — Люблю американський стиль, простір, масштаб. Тому й мій кабріолет солідних габаритів — завдовжки 5,85 метра, завширшки — трохи більше 2 метрів.

Деякі деталі виготовив із підручних матеріалів. Наприклад, за капот слугує каркас старого холодильника, а замість фар використав кімнатні світильники. Ззаду стоять перероблені тракторні колеса.

— Не люблю велику швидкість, катаюся для душі. Як виїжджаю в центр міста, автомобіль одразу оточують, фотографують. До кабріолета всіх притягує, як магнітом. Із задоволенням відповідаю на запитання. Та попри захват, охочих придбати автомобіль в Україні немає, — розповідає Микола Іванович. — Шукаю спонсора, щоб довести машину до ладу. Бо зовні красива, але "начинка" стара. Хочу знайти партнера, щоб її якісно пофарбувати, замінити колеса. Тоді коштувала б дорого. Адже це ексклюзив, навіть в арабських шейхів подібного немає.

Микола Іванович народився в Туркменістані. Там познайомився з майбутньою дружиною, яка родом із Ніжина. 1975 року разом переїхали в Україну. Працював електриком на заводі. В 1990-х подався в Польщу, підробляв бляхарем.

— У вільний час іду в гараж. Я самоучка, ніякого диплома не маю. Перший автомобіль створив на основі "Запорожця". Тоді все було в дефіциті, тому по запчастини їздив у Київ.

Всього створив п'ять ексклюзивних машин. Але, як творча людина, постійно прагну вдосконалення. Тому потім розбирав. Поступово, шляхом технічного пошуку, дійшов до такої моделі. Часто доводилося прокидатися о четвертій ранку, щоб працювати над "Валентиною". Але таке заняття мені до душі.

  Автомобіль ”Валентина” Микола Тараканов збирав чотири роки. Витратив 15 тисяч доларів
Автомобіль ”Валентина” Микола Тараканов збирав чотири роки. Витратив 15 тисяч доларів

"Донька дала шість тисяч доларів на хобі"

Три роки тому Микола Тараканов представляв свій попередній автомобіль на фестивалі "Олд ка ленд" у Києві. Машина нагадувала "Макларен".

— Усі були в захваті, хоч і створив авто зі старих деталей, — розповідає Тараканов. — Один чоловік зацікавився співпрацею, обмінялися телефонами. Пообіцяв, що допоможе вдосконалити машину. Тоді якраз молодша донька дала 6 тисяч доларів на хобі. Псевдопартнери пронюхали, що в мене з'явилися гроші, й узялися по-серйозному. Сказали, що можуть пригнати хороше авто під основу. Привезли вживаний джип. Але зробили хитро — приїхали вночі, коли йшов дощ. Я не розглядав машину, заплатив гроші, й все. Коли вранці прийшов у гараж, був у розпачі. Джип виявився "потопельником". Двигун нікуди не годився, коробка передач — також. Щоб переробити, довелося вкласти ще більше грошей.

Автор: Ирина МАМРИГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Деми Мур отмечает 59-летие. Скандальные факты об актрисе и ее самые горячие фото

Загорелся фуникулер с пассажирами

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 21357
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 13419
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 13284
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 12897
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей Просмотров: 7938
Люди
"У московских дачников больше всего проблем из-за алкоголя. Выпьют - и планка падает"
"У московских дачников больше всего проблем из-за алкоголя. Выпьют - и планка падает" Просмотров: 405
"Угадала пароль его телефона и узнала об измене"
"Угадала пароль его телефона и узнала об измене" Просмотров: 387
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
4
 Просмотров: 72
"Не говорила о своей болезни. Верила, что победит"
"Не говорила о своей болезни. Верила, что победит" Просмотров: 261
У Игоря Ожиивского не выдержало сердце
У Игоря Ожиивского не выдержало сердце Просмотров: 9
Больше всего комментируют
26
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
11
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
4
Ярош обратился к добровольцам
4
Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев
4
Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки
Голосов: 1783
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть