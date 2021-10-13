У Игоря Ожиивского не выдержало сердце

Заместитель директора музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" во Львове 63-летний Игорь Ожиивский умер 6 октября. Ночью у него произошел сердечный приступ.

- Игорь был в отпуске. Пришел на работу пообщаться с коллективом, потому что дома было скучно, - рассказывает директор музея 46-летний Руслан Забилый. - Приятный, дружелюбный, интеллектуальный человек, профессионал, управленец с большим стажем. За это все его ценили. Уравновешенный и неконфликтный. Мудрый. Были знакомы 15 лет. Совместно делали проекты по теме национально-освободительного движения. В музее вместе проработали три года.

Игорь Ожиивский также руководил отделом иностранных дел курии Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви. Был помощником митрополита Любомира Гузара.

- Виделись за несколько дней до его смерти. Подвозил его домой, - говорит товарищ Богдан Панкевич, 64 года. - Игорь шестой год самостоятельно ухаживал за 95-летней лежачей матерью - варил есть, мыл, убирал. Был крепкий и принципиальный человек. Имел нелегкие жизненные испытания, которые с честью проходил. Но его сердце не выдержало.

У Игоря Ожиивского, кроме матери, остались жена, сын и дочь.