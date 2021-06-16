Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание

Отказаться от пакетов было легко. Надо осознать, что можно обходиться без них. Когда начала ходить за покупками с собственной тарой, продавцы удивлялись. Теперь чаще поддерживают. Они укрепляют мою веру в то, что делаю, - говорит 31-летняя Светлана Стельмашенко из Кропивницкого.

С марта 2022-го в Украине запретят пользоваться пластиковыми пакетами. Соответствующий законопроект приняли в Верховной Раде 1 июня. Светлана Стельмашенко отказалась от них три года тому назад.

- В магазин хожу с рюкзаком, - рассказывает. - Приношу список покупок. Дома собираю необходимое количество лотков и мешочков. Многоразовые сумки разных размеров три года тому назад сшила сестра, служат до сих пор. Их использую для круп, овощей и фруктов. Для картофеля или моркови, которые не всегда бывают чистыми, имею другие мешочки. Стираю их при необходимости. В многоразовые лотки беру рыбу и мясо. Говорю продавцам, что пакет не нужен и прошу взвесить в мою тару. Товары в упаковке, которая не подлежит переработке, не покупаю. Таким образом не только помогаю окружающей среде, но и экономлю, потому что не переплачиваю за упаковку. Воду в пластиковой таре не беру. Имею бутылку из нержавеющей стали. Дома фильтрую воду шунгитом, который продается в аптеках.

Признается, иногда пакеты все же попадают в ее жизни.

- Когда иду на прогулку, беру их с собой, - рассказывает Стельмашенко. - На улице собираю в них пластиковые крышки и мусор, которые можно сдать. Пакеты использую, пока не порвутся. А потом мою, сушу и отправляю на переработку. Недавно пошли гулять с мужем. В городе у реки собирали мусор. Это было наше самое романтичное свидание.

Светлана Стельмашенко работает на метеостанции. Три года тому назад начала сортировать мусор. В 2019-ом создала движение экоактивистов "Кроп без мусора" в Кропивницком.

- Тогда вблизи моего дома разместили пункт приема вторсырья. Туда можно приносить бутылки от бытовой химии, бумагу, стекло, стрейч-пленку и пластик. Начала это все сортировать. Когда собирается определенное количество, складываю вторсырье возле мусорных баков. Малообеспеченные сдают эти пакеты и получают деньги. Также у меня дома есть большие сумки, в которые собираю то, что в нашем городе не принимают - пакеты с черной поверхностью внутри, шуршик (вид полиэтиленовой упаковки, лопается от растяжения. - ГПУ). Вместе с единомышленниками отправляем эти отходы в Киев или Ривне, где их перерабатывают. Обязательно каждый вид вторсырья мою, высушиваю и максимально плотно складываю, чтобы уменьшить объем. Родные тоже сортируют мусор. Муж меня поддерживает. Если вне дома у него остается какая-то упаковка, то всегда приносит, чтобы я отсортировала.