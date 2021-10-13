Мужчинам рисуют на ногтях черепа

- Последние полгода модно делать маникюр цветными и базовыми гелями. Потому что это экономит время. Нанести обычную базу и гель, а затем два-три слоя гель-лака - долго. Быстрее сразу покрыть цветным базовым гелем, - говорит 27-летняя Яна Вороновская из Луцка. Делает маникюр пять лет. Ведет курсы, имеет свою страницу в инстаграме.

- Надо забыть о леопарде, золоте или красном цвете в сочетании с золотом и камешками. Показатель безвкусицы - переношенный гель-лак. Все, что на ногтях дольше трех недель - портит не только состояние ногтевой пластины, но и образ женщины. У его обладательницы нет на себя времени или она в материальной нужде, - рассказывает Яна Вороновская. - Сейчас модны животные принты - зебра, коровка. Объемные дизайны, матовое и полупрозрачное покрытие, асимметричность. Самый популярный оттенок 2021 - травяной зеленый. Весной клиенты выбирают нежные пастельные, а лето - время для неонов, ярких, сочных и вкусных цветов. Осенью хотят чего-то уютного и приглушенного - хаки, шоколад, оттенки кофе и какао. Зима - еще много блеска, напоминает брызги шампанского, и глубокие оттенки синего.

Миндальная форма, овальная и короткий квадрат - каждый выбирает под стиль жизни и деятельности. Для смелых модниц - длинный четкий квадрат в стиле американских маникюров. Ногти на обеих руках могут отличаться по цвету, дизайну, иногда и по форме.

До сих пор популярны наращённые ногти.

- Их делают, когда не хотят ждать, пока отрастут свои. Также часто у кого на носу ответственное событие и времени нет. Или свои ногти растут криво, крутятся, а гель-лак не держится. Нынешние материалы и техники наращивания позволяют сделать такие, что от природных не отличить. А еще они крепче. Но надо иметь квалифицированного мастера. Самостоятельно не открывать покрытие и вовремя делать коррекцию.

Яна начала заниматься маникюром в 2016 году.

- Тогда в моде были кошачий глаз, литая фольга и рисунки-свитера на ногтях. Было много тематических маникюров. На Новый год рисовали бокалы, снеговиков, снежинки, весной - подснежники, во время отпуска - пальмы, осенью - зонтики. Гель-лак только появлялся и каждый поход на маникюр был как праздник. Сейчас же это - обыденность. Никто не рвется показать ногтями, что через три дня наступит Новый год.

На маникюр приходят и мужчины. Заказывают не только чистку, но и дизайн. Обычно выбирают в стиле тату - черные наклейки с подписями, черепами. Этим летом у меня три клиента делали маникюр с покрытием и дизайном.

Нельзя выходить на улицу с мокрыми руками

Чтобы руки хорошо выглядели, надо надевать перчатки уже осенью, когда холодно и ветрено.

- Или прятать руки в карманы. Кремы перед прогулкой наносить не стоит. Также не выходить с влажными руками, так обветрятся, - говорит Яна Вороновская. - пользоваться бытовой химией следует в перчатках всегда. Если руки мало грязные и можно обойтись без мыла, то так и делать. Не надо лишний раз пересушивать кожу.